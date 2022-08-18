На Играх исламской солидарности, проходящих в Конье (Турция), копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё 21 медалью — 6 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми в разных видах спорта.

Дзюдо

Музаффарбек Турабоев победил серебряного призёра Рио-2016 Элмара Гасимова из Азербайджана и завоевал золотую медаль.





Гулноза Матниязова (-70 кг) в финальном поединке одолела Нихел Ландолси из Туниса и также принесла в копилку делегации Узбекистана золотую медаль.





Выступавший в самой тяжёлой весовой категории Алишер Юсупов удостоился серебряной медали, уступив сопернику из ОАЭ Магомедумару Магомедумарову.





Бронзовую награду в весовой категории до 81 кг завоевал Шарофиддин Болтабоев, который в борьбе за медаль одолел азербайджанца Зелима Ткаева.





Шохиста Назарова (-70 кг) в борьбе за бронзу одолела представительницу Ирана Марьям Барбат и заняла третье место.





Ещё одну бронзовую медаль в копилку сборной добавил призёр Токио-2020 Давлат Бобонов, победив соперника из Ливана.

Плавание

В программе комплексного плавания в мужской эстафете 4×100 метров сборная из Узбекистана (Алексей Тарасенко, Элдорбек Усмонов, Владислав Мустафин, Хуршиджон Турсунов) установила рекорд Игр и завоевала золотые медали.

Представители сборной Узбекистана по плаванию завоевали медали в соревнованиях вольным стилем на 100-метровой дистанции. Алексей Тарасенко занял первое место (49.54 секунды) и Хуршиджон Турсунов — второе (49.61).





Фехтование

Мужская команда на рапирах завоевала золотую медаль, одолев в финале команду из Турции со счётом 45:36.

Женская сборная на рапирах в финале уступила спортсменкам из Турции и завоевала «серебро». Состав команды: Умида Ильясова, Камила Мирзаева, Илайда Гедикли, Маржона Усмонова.





Серебряную медаль завоевала 18-летняя Шахзода Эгамбердыева, уступив в решающей встрече сопернице из Турции Алейне Эртурк.





Бронзовые медали завоевали мужская команда на шпагах, которая в борьбе за бронзу одолела представителей Кыргызстана, и мужская команда на саблях, одолевшая представителей Мали со счётом 45:34.





Женская команда на шпагах также завоевала бронзовую награду, одолев спортсменок из Сенегала. Состав команды: Шахзода Эгамбердиева, Севара Рахимова, Дилназ Муртазаева, Маржона Зубайдуллоева.





Ещё одну «бронзу» принёс представитель Каракалпакской школы фехтования Муса Аймуратов.

Лучники

Члены сборной Узбекистана по стрельбе из лука Амирхон Садиков и Зиёдахон Абдусатторова в микст дуэте также завоевали бронзовую медаль.





Спортивная гимнастика

Команда из Узбекистана по спортивной гимнастике — Оксана Чусовитина, Дилдора Арипова и Оминахон Халилова — заняла второе место и завоевала «серебро».





Дилдора Арипова, участвовавшая в программе многоборья среди женщин, с результатом 48.400 очков принесла в копилку сборной ещё одну серебряную медаль.

Каратэ

Садриддин Сайматов, выступавший в весовой категории до 67 кг, завоевал чемпионский титул. В финальном поединке он одолел представителя Марокко и завоевал «золото».





Севинч Рахимова, выступавшая в соревнованиях по каратэ в весовой категории до 55 кг, в борьбе за бронзовую медаль одолела спортсменку из Индонезии.

Сегодня состоится торжественная церемония закрытия V Игр исламской солидарности. В последний день соревнований в четырех видах спорта будут разыгрываться медали.