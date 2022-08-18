В свежем выпуске проекта Alter Ego глава Humans Group Владимир Добрынин поделился историей запуска финтех-бизнеса в Узбекистане. За пару лет ему удалось построить цифровую экосистему, которой пользуется уже более 2 млн клиентов. Предприниматель рассказал, с какими проблемами в бизнес-культуре он столкнулся, какие трудности преодолел и в чем боль узбекского пользователя. Владимир затронул темы, которые интересуют каждого предпринимателя при выходе на узбекский рынок: как обстоят дела с регуляторами, есть ли конкуренция между финтех-игроками в Узбекистане и где технологической компании искать продвинутых специалистов.

Из выпуска можно узнать, по каким показателям рынок Узбекистана впереди Германии, как бизнесу реагировать на политическую повестку и на какой бизнес-показатель роста в первую очередь обращать внимание предпринимателю.

HUMANS.uz — суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги сотовой связи и маркетплейс. На июнь 2022 число активных пользователей сервисов Humans превышает 2 млн человек. В настоящий момент в Узбекистане открыто 1134 точек продаж Humans.

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