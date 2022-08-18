В сети магазинов Credit Asia — долгожданное поступление нового MacBook Pro на M2, в подарок к которому идут беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Акция проходит в магазинах официального ритейлера Credit Asia с 16 августа до 16 сентября.

MacBook Pro 13 дюймов способен на большее, чем когда-либо. Этот портативный профессиональный ноутбук Apple заряжен суперсилой чипа M2 нового поколения и работает без подзарядки до 20 часов.

Усовершенствованная система охлаждения MacBook Pro помогает защитить от постоянного перегрева процессора. Процессор М2 на 39% мощнее своего предшественника М1 при обработке изображений. Благодаря 8 производительным и 10 графическим ядрам М2 дает возможность новому макбуку проигрывать видео до 20 часов от одного заряда.

Экран обеспечивает цветовой охват пространства DCI-P3, что пригодится тем, кто работает с графикой, видео, 3D-моделированием и другими подобными задачами. MacBook Pro на M2 станет оптимальным выбором для графических дизайнеров и тех, кому важна высокая производительность.

Одним из приятных нововведений в макбуке Pro на M2 являются микрофоны студийного качества. Они дадут возможность отказаться от внешних микрофонов для записи различных подкастов.





Новый MacBook Pro на M2 можно приобрести в магазинах Credit Asia в рассрочку и получить подарок.

Количество подарков ограничено.

Подробности акции можно узнать на сайте Credit Asia.

Credit Asia — официальный ритейлер, помогающий миллионам жителей Узбекистана приобретать бытовую технику в рассрочку. Одним из главных преимуществ Credit Asia в том, что бренд сотрудничает только с официальными производителями и партнерами, поэтому о качестве техники можно не беспокоиться.

Одним из ведущих производителей мобильных устройств и гаджетов является всемирно известный бренд Apple. Помимо нового MacBook Pro на M2, в магазинах Credit Asia можно приобрести последние модели смартфонов, планшетов, смарт-часов, а также наушников.

В магазинах действует четыре тарифных плана на выбор и возможность приобретения товара в кредит без первоначального взноса для новых покупателей. Также имеется система лояльности для постоянных клиентов, дающая возможность приобрести товар со скидкой от 4 до 15%.

На протяжении 23 лет более миллиона жителей Узбекистана доверяют Credit Asia.

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