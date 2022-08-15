Если приехать в Грузию, то один из первых банков, с которым можно столкнуться уже в аэропорту, — это TBC Bank. В Грузии TBC Bank — это классический банк с 30-летней историей, разветвленной сетью офисов и банкоматов. Он является одним из крупнейших в Грузии и Закавказье, а бренд TBC является одним из любимейших в стране среди банков.

Банк входит в TBC Bank Group, зарегистрированный на Лондонской фондовой бирже (TBC PLC). Вместе со своими дочерними компаниями, которые в основном работают в Грузии в финансовом секторе и других тесно связанных областях, TBC является одной из ведущих универсальных банковских групп в Грузии.

В апреле 2020 года TBC Bank был первым зарегистрирован как цифровой банк в Узбекистане, чем стимулировал развитие digital-банкинга в стране. В Узбекистане банк запустился на базе инновационной финтех-платформы Space, принадлежащей TBC Bank Group PLC, предоставляя розничные банковские решения через мобильное приложение. Коммерческая деятельность началась в декабре 2020 года, когда был запущен «TBC Кредит». Благодаря активной деятельности и актуальным финансовым продуктам для физических лиц уже к июлю 2022 года приложение TBC UZ достигло отметки в 2,4 млн скачиваний. Сегодня функционируют 10 шоурумов и 33 пункта активации клиентов в 12 городах Узбекистана.

Миссия TBC Bank — делать жизнь людей проще, предоставляя услуги онлайн-банкинга через смартфон. Несмотря на то что услугами банка можно пользоваться полностью удаленно, до недавнего времени процесс обслуживания не был цифровым в полном смысле этого слова. Чтобы стать клиентом банка, в некоторых моментах требовалось личного присутствие пользователя.

Команда TBC Bank совместно с грузинской командой Space работали над тем, чтобы пользователи могли становиться клиентами банка удаленно. Большую роль в этом сыграли многочисленные реформы, проведенные Центральным банком Узбекистана в банковской сфере. Благодаря им стало возможным ввести удаленную верификацию, что еще больше стимулировало развитие digital-банкинга в стране.

Сейчас появилась возможность полностью пройти регистрацию в приложении TBC UZ и стать клиентом TBC Bank удаленно всего за несколько минут — легко и быстро, в любом месте и в любое время.

Процесс взятия кредита в классическом и цифровом банке выглядит следующим образом:





В TBC Bank также есть два вида срочных депозитов «TBC Депозита»: с максимальной процентной ставкой до 23% и депозит до востребования со ставкой 18%.

Процесс оформления депозитов также выглядит проще. Скачав приложение и пройдя процесс удаленной верификации, пользователь может моментально открыть депозит путем перевода денег с любой карты, прикрепленной в приложении TBC UZ.

Сфера digital-банкинга стремительно развивается, предлагая все больше возможностей и удобств. Сегодня пользователи могут получить весь спектр банковских услуг не выходя из дома. Впереди у TBC Bank много проектов и сервисов, которые планируется внедрить в ближайшее время.

Следить за новостями банка можно на сайте tbcbank.uz.

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