13 августа в 23.00 два инспектора профилактики УКД ОВД Янгихаётского района Ташкента, получив сообщение о возможном правонарушении, прибыли в одну из квартир. Они стали свидетелями того, как 35-летний осуждённый, состоящий на учёте службы пробации, устроил скандал с супругой и преследовал её.

Об инциденте сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, комментируя появившуюся в интернете информацию.

Сотрудники ОВД попытались успокоить мужчину, но он оказал активное сопротивление. К нему присоединились супруга и мать, которые порвали служебную форму правоохранителей, говорится в сообщении.

Затем осуждённый взял кухонный нож и порезал себе запястья, после чего, угрожая ножом, погнался за инспекторами профилактики. Сотрудники вызвали подкрепление, а также скорую помощь. Пострадавший осуждённый был доставлен в больницу, отметил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Факт происшествия расследуется прокуратурой Янгихаётского района столицы.