В Кашкадарьинской и Самаркандской областях повреждены два археологических памятника. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В Яккабагском районе Кашкадарьи часть исторического объекта «Чордангитепа», относящегося к X−XII векам, разрушил гражданин М. Ф., построивший на этом месте дом. Ущерб интересам государства оценйн в 315 млн сумов.

В Самаркандском районе часть археологического памятника «Номизтепа», относящегося к VI—VII вв. екам была разрушена неизвестными лицами. Ущерб оценивается более чем в 1,5 млрд сумов.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, ведётся следствие.