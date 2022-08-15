В Кашкадарьинской и Самаркандской областях повреждены два археологических памятника. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В Яккабагском районе Кашкадарьи часть исторического объекта «Чордангитепа», относящегося к X−XII векам, разрушил гражданин М. Ф., построивший на этом месте дом. Ущерб интересам государства оценйн в 315 млн сумов.
В Самаркандском районе часть археологического памятника «Номизтепа», относящегося
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, ведётся следствие.