Студент второго курса направления «логистика» Андижанского машиностроительного института совершил самоубийство, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 5 августа 23-летний Д. К. (1999) прибыл в общежитие вуза, переночевал там, а к 9:30 следующего дня был найден повешенным на кабеле на двери туалета.

Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы.

Прокуратура Андижана выясняет причины суицида и продолжает доследственную проверку.