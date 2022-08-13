CLICK — одна из ведущих компаний в сфере мобильной оплаты в Узбекистане.

На сегодняшний день услугами компании пользуются почти 8 млн пользователей, 25 тысяч торговых точек по всему Узбекистану активно принимают оплату через систему CLICK. Количество партнеров растет ежедневно, потому что в компании понимают: для развития бизнеса, в первую очередь, нужен надежный, быстрый и, главное, безопасный способ оплаты, а еще лучше — несколько таких способов.

Компания CLICK рассказала, какими способами партнеры могут принимать оплату с помощью системы.





Способ 1: оплата на местах

Оплата на местах — максимально простой и быстрый способ приема платежей. Для оплаты покупатель сканирует специальный QR-код, установленный в заведении, и вводит сумму. Преимущество этого способа в том, что он может работать даже без наличия интернета и отлично подойдет для отдаленных мест с ограниченным покрытием сети.





Способ 2: CLICK Pass

Для второго способа приема платежей требуется сканер CLICK Pass, который предоставляется владельцам бизнеса на безвозмездной основе. Кроме того, все работы по подключению, настройке, обучению персонала и обслуживанию сканера выполняются специалистами CLICK.

Для оплаты с помощью CLICK Pass покупателю достаточно открыть приложение и выбрать на главной странице кнопку CLICK Pass. Затем нужно поднести смартфон к сканеру и дождаться сигнала. Процесс оплаты происходит буквально за несколько секунд, что практически полностью исключает вероятность возникновения очередей на кассах.

На сегодняшний день оплата с помощью CLICK Pass запущена в нескольких крупных сетях супермаркетов и магазинов одежды.

Этот вид платежей доступен как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.





Способ 3: биллинг

Более глубокая интеграция помогает покупателю заполнять в форме оплаты дополнительные поля — лицевой счет, номер квитанции, фамилию врача или другие данные, которые дают бизнесу возможность получать больше информации о платеже. Поставщики услуг при помощи средств автоматизации могут выставлять счет на оплату телефонного номера покупателя. Этот способ прекрасно подходит для онлайн-бизнеса, например, для маркетплейсов. С помощью данного сервиса можно легко и быстро оплатить сформированный на сайте заказ.

В системе CLICK возможна оплата с помощью Uzcard, Humo и CLICK-кошелька. Благодаря CLICK владелец бизнеса получит возможность принимать оплату из любой точки Узбекистана, онлайн и офлайн. Для поставщиков услуг предоставляется персональный кабинет, в котором размещается вся необходимая информация по принятым оплатам, за любой выбранный период. Кроме того, в случае необходимости в персональном кабинете доступна отмена платежей. Эту операцию поставщики услуг могут производить полностью самостоятельно.

CLICK заботится о своих партнерах и не просто предоставляет услуги, а полноценно консультирует, обучает персонал. Компания готова оказывать техническую поддержку бизнесу 24/7 в течение всего периода сотрудничества.

Дополнительным преимуществом для партнеров являются различные программы продвижения. К примеру, проведение совместных акций, взаимный пиар и другие маркетинговые активности.

Сотрудничая с CLICK, владелец бизнеса получит возможность принимать оплату быстро, надежно и безопасно, а также предоставит своим клиентам выбор наиболее комфортных для него способов оплаты.

Подробности об условиях сотрудничества с CLICK можно узнать по ссылке.

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