10 августа в Юнусабадском районе Ташкента состоялось торжественное открытие ЖК Ayvon — проекта компании Xon Saroy.

Мероприятие прошло в духе уютного торжества в кругу семьи. На нем присутствовали как будущие жильцы комплекса, так и жители соседних домов, приглашенные разделить праздник в этот день.





Открытие ЖК Ayvon началось под задорные мелодии ансамбля народных инструментов «Бек доирачилар». Музыканты задали атмосферу всего праздника — теплую, в духе национальных традиций. Аниматоры и ходулисты в ярких костюмах развлекали детей и взрослых зрителей на протяжении всего вечера.





После выступления ансамбля ведущие мероприятия объявили о выдаче ключей от квартир. Счастливых владельцев приглашали по очереди на сцену, а ключи и подарки им вручали сотрудники компании Xon Saroy. Будущие жильцы делились своими впечатлениями от нового жилья и радовались его приобретению.





Для гостей праздника выступали известные исполнители узбекской эстрады: дуэт Shaxboz & Navruz, Ziyoda, ВИА Marokand, Shoxruhxon, Mavluda и Azoda. Певцы и музыканты поздравляли жителей комплекса, желали им иих семьям светлого будущего.

В перерывах между выступлениями прошли конкурсы с подарками для зрителей. Также были награждены грамотами и премиями лучшие сотрудники компании Xon Saroy.





Финалом торжественного вечера стало яркое файер-шоу, впечатлившее всех гостей мероприятия.

О ЖК Ayvon

Жилой комплекс Ayvon — эко-проект компании Xon Saroy в Юнусабадском районе.

Жители ЖК Ayvon могут наслаждаться свежим воздухом и тишиной благодаря удобному расположению комплекса внутри массива. Особенность проекта заключается в открытых балконах площадью 20 кв. м. На них владельцы квартир могут разбить небольшой сад или обустроить зону для отдыха.





Для безопасности жителей комплекс оборудован системой видеонаблюдения, также закрыт проезд для машин во внутренний двор. На территории ЖК Ayvon имеется детская площадка и парковка.

О компании Xon Saroy

Компания Xon Saroy была основана 10 лет назад под брендом Navoi City. Девелопер начал свою деятельность в Навои, а с 2019 года занимается строительством объектов в Ташкенте.





Сейчас Xon Saroy строит качественные и современные жилые комплексы в Ташкенте. Девелопер привлекает к строительству местных и иностранных квалифицированных специалистов. На данный момент на счету Xon Saroy 15 проектов. Помимо ЖК Ayvon компания планирует сдать в 2022 году Mega Tower и Pandora в Ташкенте и ряд проектов в Навои.

Сайт: xonsaroy.uz

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