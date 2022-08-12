Сегодня, когда все вокруг интенсивно меняется, спрос на банковские услуги растет день ото дня. При этом важно разрабатывать простые, быстрые и качественные банковские продукты, внедряя методы ведения дел с использованием новых технологий.

«Туронбанк», занимающий достойное место на финансовом рынке Узбекистана, запустил современные процессы трансформации, чтобы предлагать клиентам удобные и инновационные услуги. И в этом направлении проводится определенная работа.





В частности, были установлены отношения с ведущими международными финансовыми организациями. В качестве доказательства можно привести сотрудничество, налаженное с Международной финансовой корпорацией (IFC). В результате этого на начальном этапе был проведен углубленный анализ деятельности «Туронбанка».

Второй этап сотрудничества начался в 2022 году, когда экспертами IFC была проведена детальная оценка корпоративного управления, текущих операций банка, кредитных процессов, управления рисками, а также осуществлена тщательная диагностика бизнес-процессов финансового учреждения. В результате была разработана дорожная карта для полной трансформации «Туронбанка» в течение 2022−2025 годов в сотрудничестве с IFC в рамках подготовки к приватизации.





В целях реализации планов, изложенных в дорожной карте 10 августа подписано очередное соглашение о полной трансформации деятельности банка с IFC.

На мероприятии председатель правления АКБ «Туронбанк» Чори Мирзаев отметил, что соглашение о сотрудничестве, подписанное с IFC, является логическим продолжением работы, проводимой для реализации указа президента Узбекистана «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» от 12 мая 2020 года.

«Наше стратегическое сотрудничество с «Туронбанком» знаменует собой еще одну веху для IFC в Узбекистане в поддержке усилий правительства по сокращению присутствия государства в экономике. Мы очень рады сотрудничать с «Туронбанком», учитывая деятельность банка по поддержке сектора МСП, особенно в таких важных сегментах, как сельское хозяйство и управление водными ресурсами. Такой подход создаст прочную стратегическую основу для консультационной программы IFC, которая поможет превратить банк в важного игрока в области устойчивого развития и инклюзивности", — сказал Мехмет Мумджуоглу, менеджер группы финансовых институтов регионов Ближнего Востока, Центральной Азии, Турции, Афганистана и Пакистана IFC.





Продолжение сотрудничества между «Туронбанком» и IFC на новом уровне еще больше ускорит процессы приватизации банка. Благодаря этому планируется увеличить клиентскую базу, в несколько раз повысить качество предоставляемых услуг, расширить ассортимент продуктов, предлагаемых для представителей бизнеса, и превратить банк в более развитое коммерческое финансовое учреждение, специализирующееся на агро-торговых и розничных услугах.

Также планируется изучить возможности стать финансовым банком, работающим в области эффективного использования водных ресурсов с целью оказания поддержки клиентам, которые пользуются водными ресурсами.

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