Центральный банк предлагает внедрить специальный правовой режим «регуляторную песочницу» в сфере финансовых услуг. Проект документа размещён для общественного обсуждения до 13 августа.

Как ожидается, этот режим позволит юридическим лицам апробировать новые финансовые операции, технологии и услуги в ограниченной контролируемой среде, проводить эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.

Основными задачами «регуляторной песочницы» является развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержка внедрения новых финансовых услуг с условием защиты прав клиентов и стабильности финансовой системы.

К тестированию могут быть допущены финансовые услуги, отвечающие следующим требованиям:

новизна финансовой услуги для Узбекистана;

улучшение потребительских свойств финансовой услуги;

наличие законодательных ограничений на предоставление финансовых услуг;

предоставление финансовых услуг не регулируется законодательством (отсутствуют запреты или регулирующие нормы).

Как пишет Spot, участвовать в тестировании смогут компании, регулируемые ЦБ и не находящиеся под ограничениями с его стороны. В их число входят банки, микрофинансовые организации, платёжные сервисы и организации, валютные биржи.

Для этого компания может подать заявку с приложением временного плана регулирования. Он должен включать описание финансовой услуги, даты начала и окончания испытаний, нормы по защите прав клиентов, индикаторы оценки эффективности услуги и другое.

В рамках «песочницы» могут быть установлены ограничения на оказание услуги:

лимит на число клиентов (физлица, самозанятые, ИП и юрлица);

максимальное количество и объём операций;

место (регион), в рамках которой будет испытываться продукт;

максимально число платежных инструментов или заключенных договоров;

максимальный объём операций одного клиента за период времени (день, неделя, месяц, квартал);

иные ограничения.

Центральный банк рассмотрит заявку в течение 60 дней, а затем примет решение о целесообразности или недопустимости проведения тестирования. Регулятор может запросить дополнительные документы.

Участник «регуляторной песочницы» может подать заявление о продлении срока тестирования за один месяц до окончания тестового периода. При этом он должен обосновать целесообразность продления срока. Максимальный срок испытаний не может быть больше трех лет.

После завершения тестирования финансовой услуги компания представляет в Центральный банк отчет о результатах испытаний. В него должны войти сведения об эффективности и результативности песочницы, описание проблем, возникших при тестировании, оценку востребованности новой услуги, информацию о жалобах клиентов и рисках, а также перечень правовых норм, препятствующих внедрению услуги.

В случае успешной апробации и признания целесообразности введения услуги Центральный банк может выступить с инициативой о поправках в законодательство.

Механизм «регуляторных песочниц» применяется во многих зарубежных странах. Первая «песочница» создана в Великобритании в 2016 году. Позже они были успешно внедрены в США, Австралии, Сингапуре, ОАЭ, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Бахрейне, Швейцарии и Канаде.