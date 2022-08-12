Администрация парка Magic Сity выступила с опровержением новости о драке с ножом на территории парка, опубликованной «Газетой.uz» и другими СМИ со ссылкой на Национальную гвардию.

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в администрации парка.

По ее сведениям, вечером 6 августа между фотографом, работающим на территории парка, и посетителем парка, 20-летним Ш. Д. произошла ссора. Словесная перепалка переросла в угрозы со стороны посетителя парка. Достав нож, он стал угрожать фотографу.

«Тот увидев в руке у Ш. Д. нож, незамедлительно бросился бежать в сторону стоящих неподалеку сотрудников [Национальной гвардии], добежав до них, он сообщил о наличии холодного оружия у посетителя и попросил помощи. Сотрудники гвардии незамедлительно задержали Ш. Д. и доставили в ближайшее отделение», — говорится в сообщении администрации Magic Сity.

Напомним, накануне Национальная гвардия сообщила о драке и ударе ножом во время конфликта двух фотографов в парке. Это подтверждается сохраненной в кэше Google архивной версией новости.

Сейчас на сайте Национальной гвардии информация обновлена. Там говорится, что словесная перепалка двух фотографов переросла в драку, «в результате которой 20-летний Ш. Д. хотел навредить своему оппоненту 25-летнему Х. К.».