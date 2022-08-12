С 5 по 8 августа в конно-спортивном клубе Horseka в Ивановской области (Россия) прошла серия финальных турниров Евразийской лиги по конкуру Maxima Masters Team Competition.

В рамках данного турнира прошли соревнования личного зачета. Конкуристы из Узбекистана завоевали большое количество наград — четыре золотых медали, три серебряных и одну бронзу. Спортсмены стали серебряными призерами финала в командном зачете, немного уступив сборной России.





Под флагом Узбекистана выступали доблестные конкуристы Бекзод Курбанов, Бахромжон Газиев, Нуржан Туякбаев, Хуршидбек Алимжанов, Азъам Толлибаев.

Свой профессионализм команда сможет продемонстрировать на большом финале Кубка наций на мировой арене, который пройдет в Барселоне (Испания) в конце сентября.





Среди детей абсолютным чемпионом этого сезона стал Бобуржон Валижонов. Он одержал многократные победы в серии турниров Maxima Park, тем самым смог выбиться в лидеры конкуристов среди детей.

В марте 2023 года заслуженный спортсмен Узбекистана, чемпион Евразийской лиги (до 140 см), Нуржан Туякбаев будет выступать в финале Кубка мира среди звезд мировой арены по конкуру. Соревнование будет проходить в США в Омахе.

Федерация конного спорта Узбекистана желает удачи спортсменам.

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