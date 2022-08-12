Кабинет министров своим постановлением от 10 августа учредил нагрудного знака «Табиат химоячиси» («Защитник природы»), сообщила Norma.uz.

Он предназначен для стимулирования граждан, «добившихся значительных результатов в области экологии и охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также претворивших в жизнь научные достижения сельского хозяйства и проявивших инициативу в расширении зеленых насаждений с эффективным использованием современных технологий».

Государственный комитет экологии и охраны окружающей среды будет вручать его ежегодно накануне Всемирного дня окружающей среды — 5 июня.

Граждане, отмеченные знаком «Табиат химоячиси», получат единовременное денежное вознаграждение в 4 базовые расчетные величины.