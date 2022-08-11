Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 — это мобильные устройства, расширяющие границы универсальности. Новинки особенно могут понравиться тем, кто в стремительном ритме жизни хочет насладиться каждым моментом. Устройства полностью персонализированы внутри и снаружи, оборудованы FlexCam. Флагманские могут оценить даже искушенные пользователи.





Galaxy Z Flip4 для раскрытия индивидуальности

Смартфон Galaxy Z Flip4 сочетает лучшие функции предыдущих устройств и инновационные технологии. Уникальная форма «раскладушки» удобна для активных людей.

Возможности Galaxy Z Flip4 безграничны. FlexCam дает возможность снимать видео и делать селфи без рук — гаджет даже не нужно раскрывать. Высококачественная съемка, фото в режиме «Портрет» — все это возможно в любое время суток в режиме Quick Shot. Камера смартфона оснащена на 65% более яркой матрицей на базе мобильной платформы Snapdragon 8+ Gen 1. Видео и фото получаются четкими.





Аккумулятор емкостью 3700 мАч обеспечит длительную работу устройства. Быстрая зарядка Super Fast Charging помогает оставаться всегда на связи.

Новинка Galaxy Z Flip4 обладает стильным дизайном: контрастное затемненное заднее стекло, глянцевая металлическая рамка. На внешнем и основном экранах можно выбрать стильную тему Galaxy, украсить фон и выбрать одну из новых вариаций часов.

Galaxy Z Fold4: высокая производительность и работа в режиме многозадачности

Galaxy Z Fold4 — самый мощный в линейке Samsung. Он сочетает в себе повышенную функциональность в любом положении (закрытом, открытом, Flex). Это единственный смартфон компании, оснащенный специальной версией Android 12L, разработанной для устройств с большим экраном.





Панель задач Z Fold4 расположена почти так же, как на ПК — можно быстро находить недавние или избранные приложения. С помощью новых жестов пролистывания можно мгновенно переключаться между разными режимами: делить экран пополам, переключать полноэкранные приложения в формат всплывающих окон.

Инновационные функции Z Fold4 благодаря совместным усилиям Samsung, Google и Microsoft вывели многозадачность на новый уровень. Функция drag-and-drop помогает быстро копировать и вставлять файлы, ссылки из одного приложения в другое. Google Meet дает возможность общаться онлайн с большим количеством людей одновременно. Функция S Pen дает возможность рисовать и делать заметки на ходу.





Благодаря широкоугольному объективу 50 Мп и объективу с 30-кратным увеличением Space Zoom фото и видео получаются яркими, четкими. Увеличенный размер пикселя помогает делать качественную съемку даже ночью.

Пользоваться социальными сетями и развлекательными сервисами стало еще удобнее. 7,6-дюймовый яркий экран адаптирован к частоте обновления 120 Гц. Просматривать любимый контент можно без рук в режиме Flex.

Мощная мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1 и сверхскоростной 5G обеспечивают быстрый запуск игр.

Смартфоны Z Flip4 и Z Fold4 — самые прочные складные устройства Samsung. Главный экран защищен от ударов и проникновения воды.





Galaxy Buds2 Pro: максимум наслаждения музыкой

Компания Samsung представила наушники топовой категории. Высокий динамический диапазон обеспечивает технология Hi-Fi 24bit Audio. Эргономичный дизайн и надежная посадка дают возможность наслаждаться музыкой и заниматься спортом, принимать звонки на ходу. С помощью новой функции TV Seamless Connection можно быстро переключаться с прослушивания музыки к просмотру ТV. Galaxy Buds2 Pro доступны в трех цветах: графит, белый и фиолетовый.

Предзаказ флагманов продлится до 1 сентября. Первые покупатели получат ценные подарки: смарт-часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Старт продаж — 2 сентября.

Узнать об условиях предзаказа можно на официальном сайте samsung.uz.

Телефон службы поддержки: 7799.

На правах рекламы.