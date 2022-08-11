Вечером 6 августа между двумя фотографами, работающими на территории парка Magic City, произошла ссора, которая вскоре переросла в драку, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.
Во время драки уроженец Кашкадарьинской области 20-летний Ш. Д. ударил ножом 25-летнего Х. К.
Ш. Д. также оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на место происшествия, после чего были вызваны военнослужащие Нацгвардии, которые задержали нападавшего.
Пострадавшему Х. К. была оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное.
В отношении Ш. Д. составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса Узбекистана об административной ответственности.
Галина
Нормально так, порезал ножом — мелкое хулиганство.
йцукен йцуккен
Удар ножом — мелкое хулиганство. Найс!
Samir Damir
Ну правильно, надо женщин воспитывать к любви семье и Родине. А мужчин зачем?! Это нормально же что с ножами ходят и решают проблемы поножовщиной. Проблем нет, проблемы с женщинами
Николаевич
Нанесение лёгких телесных(мелкое хулиганство)
Farruh Turgunov
Человек ударил ножом другого, и это мелкое хулиганство?! Просто нет слов..
Venera Khayrullina
а покушение на жизнь статья?
Rustam Khusanov
Когда человек во время драки вытаскивает нож и пыряет им — это преступление против жизни и здоровья человека. А не преступление против общественного порядка.
50 PROcent
Прокуратуре нужно возбудить дело, чтобы преступника в кпз посадить, во время следствия статью изменят
Бахтиер Вахабов
Статья 183. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан, влечет наложение штрафа от трех до пяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.
Мария
Блиииииииииииииииииииииииииииииин, зверье, это же дикость приходить в парк где отдыхают жители семьями с маленькими детьми, взял пырнул ножом, а что тут такого? Жесть
Раисахон
Но воспитывать надо женщин, не перепутайте