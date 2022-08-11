Вечером 6 августа между двумя фотографами, работающими на территории парка Magic City, произошла ссора, которая вскоре переросла в драку, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.

Во время драки уроженец Кашкадарьинской области 20-летний Ш. Д. ударил ножом 25-летнего Х. К.

Ш. Д. также оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на место происшествия, после чего были вызваны военнослужащие Нацгвардии, которые задержали нападавшего.

Пострадавшему Х. К. была оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное.

В отношении Ш. Д. составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса Узбекистана об административной ответственности.