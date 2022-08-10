Бурый медведь и кабаны попали в объективы фотоловушек, установленных в Зааминском заповеднике, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Как отмечается в сообщении, недавно сотрудники заповедника установили там 20 фотоловушек на высотах 3500−3800 м над уровнем моря для наблюдения за образом жизни обитающих в заповеднике животных. В обоих случаях животные попали в фотоловушки в ночное время.

Зааминский государственный горно-арчовый заповедник расположен на территории Зааминского и Бахмальского районов Джизакской области. Его площадь составляет почти 27 тысяч га.

По данным проекта Agroturizm.uz, в заповеднике обитает 1 вид рыб, 2 вида земноводных, 14 видов пресмыкающихся, 102 вида птиц, 30 видов млекопитающих. Из них в международную Красную книгу внесены снежный барс, баран Северцова и черный гриф. Среди животных, входящих в Красную книгу Узбекистан, там обитают снежный барс, тяньшанский бурый медведь, туркестанская рысь, баран Северцова, черный гриф, черный аист, бородач, беркут, белоголовый сип, орел-карлик, балобан и шахин.

Госкомэкологии также показало кадры фотоловушек, на которые попал шакал, из государственного заповедника «Кызылкум».

«Эти животные очень распространены на территории заповедника, также они обитают в рощах и тростниковых зарослях по берегам Амударьи. Их можно встретить по вечерам на полях и других возделываемых участках вблизи населенных пунктов» — рассказали в комитете.

Кызылкумский государственный заповедник находится в Бухарской и Хорезмской областях. Территория заповедника расположена в прибрежной части реки Амударьи, его общая площадь — 10,3 тысячи га. Среди его обитателей — бухарский олень, кабаны, шакалы, степной, барханный и камышовый коты, всего — около 35 видов млекопитающих.