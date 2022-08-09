8 августа Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (МФК), член Группы Всемирного банка, и TBC Bank Group PLC инвестировали дополнительный капитал в TBC Bank Uzbekistan (TBC UZ) в размере 35,1 млн долларов.

TBC Bank Uzbekistan является дочерней компанией TBC Bank Group PLC, холдинговой компании одной из ведущих банковских групп Грузии АО TBC Bank. TBC Bank Group PLC зарегистрирован в Англии и Уэльсе, а его акции котируются на Лондонской фондовой бирже.

Данное увеличение капитала является частью многолетнего плана финансирования в рамках инвестиционного соглашения, подписанного 30 сентября 2021 года между TBC UZ, TBC Bank Group PLC, ЕБРР и МФК. Тогда же два институциональных инвестора приобрели в TBC UZ по 20% доли каждый.

Первый взнос составил 18,8 млн долларов, по 9,4 млн долларов от каждого из двух инвесторов. При этом TBC Bank Group PLC инвестировал 25,9 млн долларов.

В рамках второго взноса ЕБРР и МФК инвестировали по 7 млн долларов каждый, а TBC Bank Group PLC — 21,1 млн долларов. В общей сложности сумма инвестиций в TBC UZ составила 79,8 млн долларов. Согласно инвестиционному соглашению, дальнейшее увеличение капитала запланировано на 2023 и 2024 годы.

За два года с момента запуска TBC Bank Uzbekistan показал значительные темпы роста. Банк получил лицензию в апреле 2020 года и начал коммерческую деятельность в октябре 2020 года на базе инновационной fintech-платформы Space, которая принадлежит TBC Group и предлагает розничные банковские решения через мобильное приложение.

Уже к июлю 2022 года более 2,4 млн человек скачали приложение TBC UZ. На данный момент банк оперирует через десять шоу-румов нового поколения в девяти городах Узбекистана и 33 «пункта активации клиентов» по всей стране.

TBC Bank предоставляет розничным пользователям цифровой клиентский опыт и предлагает клиентам такие онлайн-услуги, как денежные переводы, кредиты, автокредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны через приложение TBC UZ.

Инвестиции ЕБРР, МФК и TBC Bank Group PLC будут способствовать дальнейшему росту операционной деятельности уже зарекомендовавшего себя частного игрока и продвижению международных стандартов корпоративного управления в банковском секторе, а также внесут вклад в укрепление цифрового финансового рынка в Узбекистане.

«Мы очень надеемся, что данные инвестиции будут способствовать не только развитию TBC Bank Uzbekistan, но цифровизации страны в целом. На собственном примере мы убедились, что Узбекистан становится все более и более привлекательным местом для международных инвесторов. Важную роль в этом играют реформы, проводимые Центральным банком Узбекистана. Новые возможности и инвестиции в капитал помогут еще больше улучшить качество обслуживания клиентов и предоставлять пользователям инновационные цифровые услуги», — прокомментировал событие Спартак Тетрашвили председатель правления TBC Bank Uzbekistan.

«МФК рада дальнейшему углублению нашего партнерства с TBC Bank Uzbekistan и поддержке расширения его банковских услуг, особенно тех, которые основаны на технологических инновациях. Эти инвестиции хорошо согласуются с нашей стратегией по оказанию помощи Узбекистану в создании динамичного, эффективного и основательно капитализированного частного банковского сектора», — поделилась Кассандра Колберт, старший менеджер МФК по Центральной Азии.

«Мы рады оказывать дальнейшую поддержку TBC Bank Uzbekistan — цифровому банку с короткой историей оперирования на сегодняшний день, но значительными достижениями в охвате большого числа розничных клиентов по всей стране. Планируемое вливание капитала поддержит амбициозную стратегию роста и позволит TBC UZ достичь новых рубежей, включая расширение финансовых услуг для микро- и малого бизнеса в Узбекистане», — отметил глава ЕБРР в Узбекистане Алкис Вриениос Дракинос.

О TBC PLC

TBC Bank Group является публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, холдинговой компанией АО TBC Bank и группы компаний, которые в основном работают в Грузии в финансовом секторе и других связанных областях.

Вместе со своими дочерними компаниями TBC является одной из ведущих универсальных банковских групп в Грузии. Как технологически ориентированная компания, которая стремится сделать жизнь людей проще, TBC занимает доминирующие позиции во всех основных направлениях бизнеса, включающих розничные услуги, корпоративные и микро-, малые и средние предприятия.

Финансовые услуги компании включают традиционные банковские предложения, а также передовые решения в отрасли. В 2020 году TBC PLC расширил свою деятельность в Узбекистане, обслуживая клиентов с помощью своей инновационной fintech-платформы Space, предлагая розничные банковские решения через мобильное приложение.

Об МФК

МФК — член Группы Всемирного банка, является одним из крупнейших глобальных институтов развития, который ориентирован на частный сектор в развивающихся рынках. Оперирует более чем в 100 странах, используя капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей. В 2021 финансовом году МФК выделила 31,5 млрд долларов частным компаниям и финансовым учреждениям в развивающихся странах, используя возможности частного сектора для искоренения крайней нищеты и повышения общего благосостояния по мере того, как экономики стран борются с последствиями пандемии.

О ЕБРР

ЕБРР является многосторонним банком, который способствует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 странах на трех континентах. Банк принадлежит 71 стране, а также ЕС и ЕИБ. Инвестиции ЕБРР направлены на то, чтобы сделать экономику своих регионов конкурентоспособной, инклюзивной, хорошо управляемой, зеленой, устойчивой и интегрированной. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 3,38 млрд евро в 111 проектах в Узбекистане.

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