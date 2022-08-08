В Ташкенте пройдет торжественное открытие University of Digital Economics and Agrotechnologies (UDEA).

10, 11 и 12 августа новый университет цифровой экономики и агротехнологий UDEA приглашает всех желающих на дни открытых дверей c 12:00 до 19:00.

Абитуриентов ждет ознакомление со следующими преимуществами программ университета:

новые знания и диплом в области цифровой экономики и агротехнологий;

возможность обучения за рубежом по программе обмена студентами;

ведение предметов отечественными профессорами и преподавателями, получившими образование за рубежом и имеющими опыт работы в области цифровой экономики и агротехнологий.

Также 10, 11 и 12 августа пройдут открытые лекции декана факультета UDEA «Цифровая экономика» Шерзода Актамова и декана факультета «Сельское хозяйство и агротехнологии» Абдуллы Ибрагимова.

Подать документы в университет можно на сайте.

Телефон: (+998) 78−888−08−00.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Башлык, 3.

Сайт: udea.uz

E-mail: info@udea.uz

Instagram: @udeauz

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