В Ташкенте пройдет торжественное открытие University of Digital Economics and Agrotechnologies (UDEA).
10, 11 и 12 августа новый университет цифровой экономики и агротехнологий UDEA приглашает всех желающих на дни открытых дверей c 12:00 до 19:00.
Абитуриентов ждет ознакомление со следующими преимуществами программ университета:
- новые знания и диплом в области цифровой экономики и агротехнологий;
- возможность обучения за рубежом по программе обмена студентами;
- ведение предметов отечественными профессорами и преподавателями, получившими образование за рубежом и имеющими опыт работы в области цифровой экономики и агротехнологий.
Также 10, 11 и 12 августа пройдут открытые лекции декана факультета UDEA «Цифровая экономика» Шерзода Актамова и декана факультета «Сельское хозяйство и агротехнологии» Абдуллы Ибрагимова.
Подать документы в университет можно на сайте.
Телефон: (+998) 78−888−08−00.
Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Башлык, 3.
Сайт: udea.uz
E-mail: info@udea.uz
Instagram: @udeauz
Facebook: fb.com/udeauz
Telegram: t.me/udeauz
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