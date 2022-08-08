На чемпионате мира по таэквондо среди юниоров в Софии (Болгария) спортсмены из Узбекистана пополнили копилку сборной двумя медалями — 1 серебряной и 1 бронзовой, сообщила пресс-служба Ассоциации таэквондо WT Узбекистана.

Назарали Назаров удостоился второго места и получил серебряную медаль, Музаффар Садриддинов занял третье место и завоевал бронзовую медаль.

Ранее на чемпионате узбекистанка Маржона Худойкулова завоевала серебряную медаль, а Гульшаной Исмоилова — бронзовую. Таким образом, сборная Узбекистана финишировала с четырьмя наградами.

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