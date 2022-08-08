Руководитель одного из отделений Сурхандарьинского областного филиала «Ипотека-банка» Х. Т. задержан при получении взятки в 10 млн сумов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В сообщении говорится, что он подозревается в получении этих денег за выделение кредита в размере 500 млн сумов на ремонт здания производственного цеха ООО «L. S.» в Шурчинском районе.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 211 (дача взятки) и 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса, ведётся следствие.