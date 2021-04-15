Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении полноценного дипломатического представительства Узбекистана в Швеции. Об этом сообщает Telegram-канал «Нигох».

Об открытии посольства в Швеции также сообщает пресс-служба президента Узбекистана, который в среду принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Сейчас послом Узбекистана в Швеции является посол страны в Германии.

Деятельность нового посольства будет нацелена на развитие двусторонних отношений и практического взаимодействия как со Швецией, так и с остальными скандинавскими государствами.

Первоочередные задачи дипмиссии — укрепление партнёрских связей и наращивание торгово-экономического сотрудничества, привлечение инноваций, инвестиций и технологий ведущих европейских компаний, а также глубокое изучение и выработка рекомендаций по внедрению передового скандинавского опыта в сфере образования.

Одновременно сообщается о прекращении деятельности диппредставительства (генерального консульства) Узбекистана в Афинах (Греция).