Современные кровельные материалы отличаются разнообразием эстетических и технико-эксплуатационных характеристик. При выборе кровельного материала важно учитывать климат страны. В жарких регионах кровельные материалы ведут себя по-разному, поэтому стоит изучить все «за» и «против». Разобраться в вопросе можно на примере двух популярных кровельных материалов — гибкой и металлочерепицы.

Одно из главных преимуществ и гибкой, и металлочерепицы — легкий вес по сравнению с другими кровельными материалами.

Особенности металлочерепицы

Металлочерепица — лист стали, выгнутый в определенную форму и покрытый несколькими защитными и декоративными слоями. Как правило, это цинковые и пассивирующие слои, защищающие от коррозии, грунтовка и цветное полимерное покрытие.





К плюсам металлочерепицы можно отнести:

Обладает жесткостью и высокими показателями прочности. Установка и ремонт металлочерепицы не требуют профессиональных навыков. Легкость материала не создаст дополнительную нагрузку на стены и стропильную систему крыши. Долговечность. При выборе качественной металлочерепицы срок эксплуатации крыши может достигать 60 лет.





Минусы металлочерепицы:

Не так экономична, как кажется. Металлочерепица не подойдет для сложных кровельных конструкций со множеством скосов и изломов — в таком случае расход материала может достигнуть 40%. Полимерное покрытие быстро выцветает под воздействием ультрафиолетового излучения. Особенно это заметно в регионах с большим количеством солнечных дней, как в Узбекистане. А значит, крышу придется дополнительно красить в период эксплуатации. В случае появления повреждений придется менять лист металла, который может быть достаточно больших размеров. При этом оттенок нового листа с большой вероятностью будет отличаться. Металл — звонкий материал, плохо изолирующий от шума осадков и свиста ветра. А при высоких значениях температуры, характерных для лета в жарких регионах, он издает треск. Металлочерепица сильно нагревается летом и быстро охлаждается зимой. Из-за этого она меняет линейные размеры, поэтому крепеж (кровельные саморезы) со временем будут немного выходить из основания и требовать дополнительной затяжки. Низкие эстетические качества — цветовая палитра металлочерепицы богатая, но однотипная: без объема и игры светотени.





Особенности гибкой черепицы

Гибкая черепица — это битумный материал на основе прочного стеклохолста, с нанесенными на лицевую поверхность гранулами натурального базальта, которые защищают ее от УФ-излучения и гарантируют стойкость цвета кровли на протяжении всего срока службы. Тыльная часть имеет защищенный самоклеящийся слой. Отдельный лист материала называется «гонт». Гибкая черепица бывает одно-, двух- и трехслойной. Об особенностях гибкой черепицы рассказали специалисты компании «Технониколь».





Плюсы гибкой черепицы:

Гибкая черепица подходит для стран с жарким климатом, так как выдерживает нагрев до +110 градусов Цельсия. Черепица из улучшенного битума не плавится, не течет и не деформируется благодаря специальной обработке битума, стеклохолсту в своей основе и базальтовой посыпке. Из-за цвето- и теплостойкости гибкая черепица пользуется популярностью в странах с жарким климатом, например, в Индии, Таиланде, Казахстане или Кыргызстане.



Поможет воплотить в реальность сложные архитектурные проекты — многоскатные, купольные и волнистые крыши. Гибкость материала упрощает укладку, а за счет небольшого размера гонтов шириной в метр и высотой не более 350 мм расход материала составляет менее 5%. Гидроизоляция достигается за счет битума в составе черепицы, не пропускающего воду. Из-за спекания гонтов между собой под действием солнца получается единое монолитное покрытие. При этом дополнительную функцию гидроизоляции обеспечивают подкладочные ковры. Битумная основа черепицы, а также многослойный «кровельный пирог» из деревянного основания и гидроизоляционного слоя способствуют хорошей шумоизоляции. Дождь, град и сильный ветер не потревожат жителей мансарды. Эстетичность гибкой черепицы. Гранулы из натурального базальта запекаются в печах при высокой температуре, благодаря чему черепица не выцветает даже на активном солнце. Палитра из более 73 цветов подойдет под почти любой дизайнерский проект. В случае ремонта нужно только заменить только поврежденный гонт небольшого размера.





К минусам использования гибкой черепицы можно отнести необходимость монтажа сплошного основания — обрешетки и настила. Однако, эти расходы окупятся в будущем долговечностью материала (срок службы — до 60 лет) и отсутствием других трат.

Вывод

Металлочерепица — привычный и доступный для многих материал. Использование металлочерепицы целесообразно для простых крыш с одним или двумя скатами.

В свою очередь гибкая черепица показывает себя как выгодная с экономической стороны, пригодная для жаркого климата, эстетически привлекательная, функциональная и долговечная. Многие покупатели считают, что гибкая черепица обойдется дороже. Однако некоторые коллекции с учетом монтажа «кровельного пирога» по цене сравнятся с металлической кровлей, что и делает гибкую черепицу доступной.

Приобрести гибкую черепицу «Технониколь» и получить консультацию по кровельным материалам можно в офисах Ташкента по адресам:

Сайт: shinglas.ru

На правах рекламы.