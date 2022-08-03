Современные кровельные материалы отличаются разнообразием эстетических и технико-эксплуатационных характеристик. При выборе кровельного материала важно учитывать климат страны. В жарких регионах кровельные материалы ведут себя по-разному, поэтому стоит изучить все «за» и «против». Разобраться в вопросе можно на примере двух популярных кровельных материалов — гибкой и металлочерепицы.
Одно из главных преимуществ и гибкой, и металлочерепицы — легкий вес по сравнению с другими кровельными материалами.
Особенности металлочерепицы
Металлочерепица — лист стали, выгнутый в определенную форму и покрытый несколькими защитными и декоративными слоями. Как правило, это цинковые и пассивирующие слои, защищающие от коррозии, грунтовка и цветное полимерное покрытие.
К плюсам металлочерепицы можно отнести:
- Обладает жесткостью и высокими показателями прочности.
- Установка и ремонт металлочерепицы не требуют профессиональных навыков.
- Легкость материала не создаст дополнительную нагрузку на стены и стропильную систему крыши.
- Долговечность. При выборе качественной металлочерепицы срок эксплуатации крыши может достигать 60 лет.
Минусы металлочерепицы:
- Не так экономична, как кажется. Металлочерепица не подойдет для сложных кровельных конструкций со множеством скосов и изломов — в таком случае расход материала может достигнуть 40%.
- Полимерное покрытие быстро выцветает под воздействием ультрафиолетового излучения. Особенно это заметно в регионах с большим количеством солнечных дней, как в Узбекистане. А значит, крышу придется дополнительно красить в период эксплуатации.
- В случае появления повреждений придется менять лист металла, который может быть достаточно больших размеров. При этом оттенок нового листа с большой вероятностью будет отличаться.
- Металл — звонкий материал, плохо изолирующий от шума осадков и свиста ветра. А при высоких значениях температуры, характерных для лета в жарких регионах, он издает треск.
- Металлочерепица сильно нагревается летом и быстро охлаждается зимой. Из-за этого она меняет линейные размеры, поэтому крепеж (кровельные саморезы) со временем будут немного выходить из основания и требовать дополнительной затяжки.
- Низкие эстетические качества — цветовая палитра металлочерепицы богатая, но однотипная: без объема и игры светотени.
Особенности гибкой черепицы
Гибкая черепица — это битумный материал на основе прочного стеклохолста, с нанесенными на лицевую поверхность гранулами натурального базальта, которые защищают ее от УФ-излучения и гарантируют стойкость цвета кровли на протяжении всего срока службы. Тыльная часть имеет защищенный самоклеящийся слой. Отдельный лист материала называется «гонт». Гибкая черепица бывает одно-, двух- и трехслойной. Об особенностях гибкой черепицы рассказали специалисты компании «Технониколь».
Плюсы гибкой черепицы:
- Гибкая черепица подходит для стран с жарким климатом, так как выдерживает нагрев до +110 градусов Цельсия. Черепица из улучшенного битума не плавится, не течет и не деформируется благодаря специальной обработке битума, стеклохолсту в своей основе и базальтовой посыпке. Из-за цвето- и теплостойкости гибкая черепица пользуется популярностью в странах с жарким климатом, например, в Индии, Таиланде, Казахстане или Кыргызстане.
- Поможет воплотить в реальность сложные архитектурные проекты — многоскатные, купольные и волнистые крыши. Гибкость материала упрощает укладку, а за счет небольшого размера гонтов шириной в метр и высотой не более 350 мм расход материала составляет менее 5%.
- Гидроизоляция достигается за счет битума в составе черепицы, не пропускающего воду. Из-за спекания гонтов между собой под действием солнца получается единое монолитное покрытие. При этом дополнительную функцию гидроизоляции обеспечивают подкладочные ковры.
- Битумная основа черепицы, а также многослойный «кровельный пирог» из деревянного основания и гидроизоляционного слоя способствуют хорошей шумоизоляции. Дождь, град и сильный ветер не потревожат жителей мансарды.
- Эстетичность гибкой черепицы. Гранулы из натурального базальта запекаются в печах при высокой температуре, благодаря чему черепица не выцветает даже на активном солнце. Палитра из более 73 цветов подойдет под почти любой дизайнерский проект.
- В случае ремонта нужно только заменить только поврежденный гонт небольшого размера.
К минусам использования гибкой черепицы можно отнести необходимость монтажа сплошного основания — обрешетки и настила. Однако, эти расходы окупятся в будущем долговечностью материала (срок службы — до 60 лет) и отсутствием других трат.
Вывод
Металлочерепица — привычный и доступный для многих материал. Использование металлочерепицы целесообразно для простых крыш с одним или двумя скатами.
В свою очередь гибкая черепица показывает себя как выгодная с экономической стороны, пригодная для жаркого климата, эстетически привлекательная, функциональная и долговечная. Многие покупатели считают, что гибкая черепица обойдется дороже. Однако некоторые коллекции с учетом монтажа «кровельного пирога» по цене сравнятся с металлической кровлей, что и делает гибкую черепицу доступной.
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Телефоны: (+998) 90−002−08−22, (+998) 90−005−08−22;
- ООО Krovlya Profi: Чиланзарский р-н, ул. Кичик халка йули, 5C;
Телефоны: (+998) 97−722−14−93, (+998) 90−977−57−22;
- Bishkek Tom Qurilish Kompaniyasi: Алмазарский р-н, ул. Уста Ширин, 1;
Телефоны: (+998) 98−301−30−11, (+998) 97−130−40−09;
- ООО Taminot 24: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 182;
Телефон: (+998) 55−500−00−24;
- ООО VIP-Standart: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Аккурган, 35;
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