Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поздним вечером 2 августа прилетела на Тайвань, который официальный Китай считает остров своей территорией.

За ее путешествием через сервис FlightRadar24, отслеживающий перемещения самолетов, наблюдали онлайн почти 3 миллиона пользователей.

Такой интерес был вызван тем, что КНР ранее заявляла, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань «станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, бесцеремонным попранием принципа одного Китая, весомой угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и ощутимым уроном китайско-американским отношениям, приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям».

Как пишет ИА Синьхуа, китайская сторона перед визитом предупредила США, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, а армия «никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны».

«США должны строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять обещание президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут поддерживать силы, ратующие за „независимость Тайваня“», — подчеркнул тогда официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Делегация Конгресса США в аэропорту Тайваня. Фото: Nancy Pelosi / Twitter

По прибытии на Тайвань Нэнси Пелоси сделала заявление о том, что «визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии».

«Наш визит является частью поездки в Индо-Тихоокеанский регион, включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, и направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление», — поясняется в заявлении.

«Наши обсуждения с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении поддержки нашему партнеру и продвижении общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», — подчеркнула Нэнси Пелоси.

«Визит […] никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов , основанной на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, совместных коммюнике США и Китая и шести заверениях. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво», — отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел КНР после приезда американского политика также выступило с заявлением, сообщает Синьхуа.

«Это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезный подрыв политического фундамента китайско-американских отношений, грубое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, что навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, подает сугубо ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за т. н. „независимость Тайваня“», — подчеркнули в МИДе.

Китай сторона категорически осудил этот визит и выразил резкий протест американской стороне. «В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — говорится в заявлении.

В его заключительной части Китай требует от Вашингтона претворять в жизнь обещание американского руководства о том, что они «не стремятся развязывать новую холодную войну, не пытаются изменить государственную систему Китая, не выступают против Китая путем укрепления союзнических отношений, не поддерживают „независимость Тайваня“, не намерены конфликтовать с Китаем». «США следует не заходить слишком далеко по неверному и опасному пути», — резюмировал МИД Китая.

Министерство обороны Китая, как пишет Синьхуа, в свою очередь заявило, что армия страны находится в состоянии повышенной готовности и предпримет ряд целенаправленных военных действий, будет защищать территориальную целостность Китая и пресекать попытки сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня».

Вскоре после прибытия Нэнси Пелоси армия Китая заявила о проведении военных учений, включающих боевую стрельбу, с 4 по 7 августа в морских районах и их воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Источник: Синьхуа

Тем временем спикер Палаты представителей США провела встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь. По словам американского политика, в ходе двусторонней встречи они обсудили возможности для углубления партнерства. Среди них три основные сферы — безопасность, экономика и государственное управление.

«Безопасность: у нас крепкие отношения и мы обсудили, как можем сделать их еще сильнее и актуальнее. Экономика: мы говорили о торговом соглашении, которое может быть заключено и, возможно, скоро. Государственное управление: среди прочего, я хочу поблагодарить Тайвань за лидерство, которое вы проявили в борьбе с COVID-19. [Здесь,] наверное, один из самых высоких показателей вакцинации и самое низкое количество смертей от ковида. Настоящая модель для мира. Речь идет о науке, но также и о принятии плана сообществом. Это и называется лидерство. Так что спасибо за этот урок для всех нас», — сказала Нэнси Пелоси.

Президент Тайваня Цай Инвэнь вручила Нэнси Пелоси почетный «Орден Благожелательных облаков» за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Фото: Tsai Ing-wen / Twitter

«Спикер Пелоси остается одним из самых преданных друзей Тайваня, все присутствующие здесь члены палаты представителей прикладывали активные усилия для стимулирования прогресса в отношениях Вашингтона и Тайбэя во всех сферах. Мы искренне благодарны за ваш визит на Тайвань, который демонстрирует поддержку конгресса США в отношении острова», — цитирует Цай Инвэнь РИА Новости.

Она отметила, что Нэнси Пелоси на протяжении долгого времени поддерживает связи с островом, в октябре 1999 года она посещала Тайвань после сильнейшего землетрясения, и на протяжении последних десятилетий уделяла особое внимание демократическому развитию на острове.

«Я восхищаюсь спикером Пелоси, которая на протяжении долгого периода времени твердо защищала демократию и права человека… Орден Благожелательных облаков демонстрирует нашу благодарность спикеру Пелоси, а также выражает наше желание продолжать добиваться прогресса в отношениях Тайваня и США путем еще большего сотрудничества», — подчеркнула Цай Инвэнь.