В Ташкентском районе столичной области правоохранительные органы задержали при получении взятки в размере 700 долларов и 300 тысяч сумов сотрудника службы сервиса отдела газоснабжения предприятия «Тошкенттумангаз» Дониёра Хамидова. Об этом сообщила пресс-служба «Худудгазтаъминот».

Управление комплаенс-контроля «Худудгазтаъминот» установило, что в июле к Хамидову обратился руководитель предприятия «Нанила фарм» с просьбой оказать содействие в установке нового прибора учёта газа и закрыть задолженность на сумму 13 млн сумов. Ранее за оказанием содействия он обратился к руководителю отдела газоснабжения «Тошкенттумангаз» Илхому Якубову, но получил отрицательный ответ.

Хамидов после неоднократных звонков и просьб руководителя «Нанила фарм» решил оказать содействие в решении вопроса и попросил в качестве вознаграждения 8 млн сумов. Он был задержан правоохранительными органами с поличным при получении суммы в одной из столовых района, говорится в сообщении.

Здание «Нанила фарм» было отрезано от системы газоснабжения за задолженность. За халатное отношение к трудовым обязанностям с Якубовым расторгнут трудовой договор. В отношении Хамидова возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

«Худудгазтаъминот» напомнило, что в случае вымогательства денег со стороны работниками сферы нужно звонить по номеру 1104 либо направить сообщение в группу «Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения» в Facebook.

«Работники сферы не имеют доступа к автоматизированной системе учёта природного газа, а следовательно — не могут уменьшить показатели потребления газа. Следовательно, любая подобная договоренность является незаконной и нелогичной», — отметили в компании.