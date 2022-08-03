Преимущества касс самообслуживания для покупателей и ритейлеров известны — они обеспечивают быструю кассовую линию без привлечения сотрудников. Но чтобы эта технология в магазине стала эффективной, нужно грамотно подойти к проекту. Как не ошибиться при запуске касс самообслуживания (КСО) и получить максимальную выгоду от вложенных средств, рассказал эксперт компании CSI Игорь Чечулин.

Игорь восемь лет управляет продуктами для самообслуживания покупателей в CSI. За это время компания внедрила более 3000 касс самообслуживания, 5300 сканеров для self-shopping почти 30 торговым сетям в России и других странах СНГ.

Инвестиции в бизнес должны работать

Внедрение самообслуживания — не просто установка новых касс, это запуск нового процесса в магазине и трансформация всей кассовой линии, к которой нужно подготовиться. Если покупателю будет неудобно и он в итоге не захочет оплачивать покупки на КСО, то весь проект — потерянные деньги. Игорь Чечулин более подробно рассмотрел пять основных этапов, после которых можно смело тиражировать самообслуживание в сети магазинов.

Шаг 1. Выбор магазина для тестирования

Чтобы узнать, где проверить технологию, следует выбрать самые загруженные магазины вашей сети, где очереди и нехватка кассиров. Для полноценного «пилота» новой технологии нужно 2−3 точки, чтобы сравнивать результаты.

Шаг 2. Как работает магазин и как ведут себя покупатели

Изучая магазин, СSI рекомендует в течение 3−5 дней собирать следующую информацию:

адрес, район и его специфика (деловой центр, спальный, студенческий);

расположение основных конкурентов вашей сети;

как работает текущая кассовая линия: какие кассы открыты и когда;

какие покупатели платят наличными, а кто — картами;

как расставлены кассы в зале, есть ли колонны и ограничения, где собирается очередь;

продается ли что-то рядом с кассами и как сохранить эту выкладку;

где покупатель заходит и выходит, что у них в чеках и другие параметры.

Это поможет грамотно спроектировать все дальнейшие изменения и обоснованно перераспределить потоки трафика. Интеграторы-поставщики касс на этом этапе иногда просят прислать фотографии с разных ракурсов, чтобы понять планировки и дальше работать с ними в формате CAD, учитывая физическое пространство, размеры покупателя с тележкой.

Шаг 3. Проектирование нового процесса обслуживания

Количество КСО, их расстановка и место в кассовой линии рассчитывается и принимается исходя из полученных выше данных. У CSI, например, для этого есть собственная отдельная теория и готовые формулы, то есть ритейлер получает математически обоснованный остров самообслуживания для его реальной эффективности. Если поставить меньше — будут очереди, больше — устройства будут простаивать. Здесь же можно сформировать KPI проекта. Этап проектирования занимает 3−5 дней.

Важно проверить работоспособность софта, который будет на новых кассах, чтобы оно гарантированно поддерживало все необходимые ритейлеру шаги и сценарии оплаты покупок.

Шаг 4. Внедрение: команда, задачи и сроки

Как сделать оплату на КСО удобной и понятной для покупателя — подскажет опытный интегратор. Задача заказчика — проконтролировать запуск, распределить задачи на соседние департаменты и обеспечить готовность в срок.

В проекте обычно задействованы основной заказчик, ИТ-департамент, застройщики острова. Маркетинг оформляет новую зону в магазине, инструкции и навигацию. Отдел кадров готовит будущих помощников на острове. Служба безопасности изучает возможные схемы хищения и ошибок со стороны покупателей и как этому противодействовать.

Чем больше сеть, тем сложнее форматы магазинов и разобщеннее структура, в проекте задействовано больше сотрудников. Торговой сети в масштабе одного города или области легче координировать работу за счет компактной команды и стандартизации магазинов.

Шаг 5. Наблюдение и улучшение

Когда вы установите первые КСО, не все с энтузиазмом воспримут изменения, но поток покупателей начнет волнообразно наполнять остров за счет работы помощников. CSI рекомендует 2−3 месяца наблюдать за работой острова, применять рекомендации специалистов для исправления ошибок и скорого достижения KPI пилотного проекта.





После этого можно делать выводы и планировать тираж на другие магазины сети.

Для быстрого внедрения CSI предлагает клиентам в Узбекистане кассы CSI K под управлением кассовой системы Set Retail.

Обратиться по любым вопросам, связанным с запуском самообслуживания в магазинах, можно на сайте CSI.

Скачать памятку чек-лист «О чем не стоит забывать, запуская самообслуживание в магазине» можно по ссылке.

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