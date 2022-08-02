С 19 по 21 августа по инициативе ассоциации «Хунарманд», Торгово-промышленной палаты Узбекистана и при поддержке Xalq banki на ул. Сайилгох пройдет ярмарка «Ташкентские сувениры».

В течение трех дней гости смогут приобрести понравившиеся изделия ручной работы и сувениры от известных мастеров-ремесленников Узбекистана, понаблюдать за процессом их приготовления и самим принять в этом участие, а также посмотреть выступления звезд и насыщенную развлекательную программу.





Более 200 ремесленников и мастеров народного творчества со всех регионов Узбекистана примут участие в ярмарке с мастер-классами по таким направлениям ремесленничества, как изготовление национальных тканей, ювелирное, гончарное, ковротканное дело и другие виды.

Посетители ярмарки получат возможность принять участие в мастер-классах от известных ремесленников Узбекистана, изготовить своими руками глиняные кувшины, соткать шелковую ткань, придать выкройку тюбетейке, принять участие в изготовлении детской кроватки (колыбели).





В дни выставки «Ташкентские сувениры» представители бизнеса смогут заключить выгодные договора с мастерами-ремесленниками. По предварительным оценкам, выставку посетят более 100 тысяч человек.

Вход свободный.

Ознакомиться с программой ярмарки и получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−279−80−88.

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