Транспортировка опасных грузов по прямым международным железнодорожным маршрутам сегодня стала практически невозможна. В этих условиях клиенты RTL Alliance получили возможность воспользоваться разработанным компанией мультимодальным сервисом с альтернативными маршрутами, помогающими не снижать ритм перевозок грузов такого типа из Китая, Индии, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии.

Таким образом RTL Alliance в очередной раз подтвердил свою репутацию эксперта в комплексной логистике и транснациональных перевозках.





«Сегодня, чтобы доставить опасные грузы из Китая в Узбекистан, нужны не только соответствующие компетенции и опыт, но и альтернативные логистические решения, без которых это просто неосуществимо. В RTL Alliance такие решения есть, что позволяет нашим клиентам не снижать темпы своей логистики», — сказал Геннадий Гогения, СЕО RTL Alliance.

Преимуществами мультимодального логистического сервиса RTL Alliance по доставке опасных грузов также являются стабильность по срокам выполнения и экономия времени на согласование приема грузов к перевозке.

Транзитный срок доставки опасных грузов в Узбекистан из Китая, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии составляет от 45 дней. Для перевозки по данным маршрутам принимаются грузы классов опасности 2, 3, 4, 5.1, 8, 9.

Доставка из Индии в Узбекистан займет от 40 дней. Для перевозки принимаются грузы классов 5.1, 8, 9.

В компании продолжают отмечать рост спроса на новые альтернативные логистические решения. Прием заказов на грузоперевозки производится на сайте узбекского подразделения RTL Alliance.

О компании RTL Alliance

RTL Alliance — международная логистическая компания, которая работает с 2012 года и является одной из ведущих на рынке в сфере мультимодальной и железнодорожной логистики. Это подтверждает статус «Лучший мультимодальный экспедитор 2021 года», по данным Ассоциации международных экспедиторов и логистики БАМЭ.

Компания имеет собственные логистические продукты с фиксированными характеристиками. Компания производит прямые и мультимодальные грузоперевозки, осуществляет как полные, так и сборные отправки железнодорожным, автомобильным, морским и воздушным транспортом.

RTL Alliance имеет высокий кредитный рейтинг BBB, отражающий хорошую кредитоспособность компании, а также низкие инвестиционные риски. RTL Alliance — единственная логистическая компания, получившая высокий рейтинг по результатам аудита агентства BIK Ratings.

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