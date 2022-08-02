Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области провели оперативное мероприятие на посту ДПС «Самарканд мунтазам» в Пахтачинском районе, сообщила пресс-служба СГБ.

Был остановлен автомобиль Spark, в салоне которого при осмотре было обнаружено 10 кг опия.

Выяснилось, что наркотики были завезены из Таджикистана контрабандным путём. Житель Ургутского района, 1991 г. р., управлявший автомобилем, и его сообщник, 1991 г. р., из Акдарьинского района, планировали реализовать их в Хорезмской области.

В другом случае в Сурхандарьинской области сотрудники СГБ задержали двух жителей Термезского района, 1983 и 1986 г. р., при сбыте 2,06 кг опия за 40 тысяч долларов.

Стало известно, что эти наркотики также были завезены из Таджикистана и куплены у жителя города Термеза (1989 г. р.) за 28 тысяч долларов. Он тоже был задержан.

В Баяутском районе Сырдарьинской области сотрудники регионального управления СГБ совместно с пограничниками остановили и осмотрели автомобиль Nexia, следовавший из Бекабада в Гулистан.

Было выявлено, что у пассажира, гражданина Таджикистана 1964 г. р., при себе был 1 кг опия. Наркотики он планировал перевезти в Казахстан.

В Фергане гражданин Таджикистана 1988 г. р. вместе со своей гражданской супругой 1992 г. р. выехал в Денауский район Сурхандарьинской области с целью организации ввоза контрабандным путём из Таджикистана в Узбекистан 976 гр опия и 994 гр гашиша.

Они были задержаны в Маргилане сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области, при возвращении с наркотиками, приобретёнными за 11 тысяч долларов у таджикского наркоторговца.

В другом случае был остановлен следовавший из Язъяванского района в Маргилан автомобиль марки Lacetti, при осмотре которого выяснилось, что у двух пассажиров авто имелось 698 гр опия, завезённого из Кыргызстана. Задержанные оказались жителями Маргилана, 1979 и 1983 г. р., ранее судимые.

Сотрудники Управления СГБ по Ташкентской области и областного таможенного управления в городе Бекабаде задержали жителя Матчинского района Согдийской области Таджикистана, 1977 г. р. при реализации 1,9 кг гашиша.

Сотрудники Управления СГБ по Наманганской области совместно с областным таможенным управлением остановили автомобиль Cobalt, следовавший по территории Янгикурганского района.

В ходе осмотра выявлено, что у пассажира авто, жителя Намангана, 1966 г. р., имелось 968 гр гашиша, которые он приобрёл у знакомого, проживающего в Кыргызстане за 7000 долларов и завёз их на территорию Янгикурганского района контрабандным путём через третьих лиц.

В результате проведённых оперативных мероприятий в общей сложности было изъято из незаконного оборота 14 кг 734 гр опия и 3 кг 923 гр гашиша.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведётся следствие.