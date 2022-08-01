В ночь на 29 июля на посту ДПС «Дарбанд» в Сурхандарьинской области был остановлен автомобиль Cobalt, в багажнике которого было найдено 140 кг мяса неизвестного происхождения без санитарных документов. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

Для проверки мяса оно было сдано в Байсунскую районную ветеринарную лабораторию. По результатам проверки мясо (говядина) оказалось непригодно к употреблению.

В отношении гражданина, вёзшего товар в столицу с целью реализации, оформлен штраф согласно Кодексу об административной ответственности, говорится в сообщении.