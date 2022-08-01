Сотрудники Управления Службы государственной безопасности по Ташкенту совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана и ГУВД столицы пресекли ряд попыток незаконной продажи земельных участков, сообщила пресс-служба СГБ.

В одном случае ранее судимый житель Ташкента (1959 года рождения) требовал 500 тысяч долларов за оформление через знакомых в органах власти 2 га орошаемой земли в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области, ранее выделенной другому человеку для создания теплицы, а также получение разрешения на строительство там производственного цеха. При получении 50 тысяч долларов в качестве аванса он был задержан.

В другом случае в Бостанлыкском районе этой же области гражданин (1990 г. р.) просил 350 тысяч долларов за оформление 35 га земли через знакомых должностных лиц без выставления на аукционные торги. Земля принадлежит фермерскому хозяйству другого гражданина и была выделена на 49 лет для занятия садоводством. Подозреваемый задержан при получении 40 тысяч долларов.

Сообщается о задержании другого жителя столицы (1992 г. р.) при получении 10 тысяч долларов из запрошенных 680 тысяч долларов за оформление на его имя 3 га земли в Бостанлыкском районе, уже принадлежащей одной компании.

Управление СГБ по Джизакской области совместно с территориальным управлением департамента при Генпрокуратуре задержали руководителя фермерского хозяйства, специализирующегося на хлопководстве и зерноводстве, в Шараф-Рашидовском районе. Он намеревался продать 5 га орошаемых земель хозяйства за 200 млн сумов и обещал оформить документы на имя покупателя через знакомых в отделе сельского хозяйства района.

Ещё в одном случае трое ранее судимых жителей Андижана и Альтынкульского района, вступив в сговор, требовали за оформление на имя покупателя через знакомых должностных лиц 4,5 га земли в малой промышленной зоне Алтынкульского района за 36 тысяч долларов. Один из них был задержан при получении 10,7 тысячи долларов, его сообщники — в ходе продолжения оперативного мероприятия.

По описанным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.