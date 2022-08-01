Заместителем хокима Джизакской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе назначен Акмал Абдумуминович Савурбаев. Об этом сообщила газета «Янги Узбекистон».

До этого он работал начальником Департамента по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Уткирбек Рахмонов. Фото: УзА.

В Зафарабадском районе Джизакской области также назначен новый хоким, сообщило УзА. Им стал Уткирбек Рахмонов, работавший ранее начальником организационно-кадровой группы администрации Джизакской области.