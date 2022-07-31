В украинском городе Чугуеве в результате ракетного удара 25 июля погиб 36-летний уроженец Узбекистана Сардор Хакимов, который кормил пловом местных жителей. Об этом сообщили СМИ Украины со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Его знал весь Чугуев. И все верили до последнего и надеялись, что Сардор Хакимов будет с нами. А он и будет жить в нашей памяти. Добрый, улыбчивый, отзывчивый, всегда готов помочь. Невозможно забыть необычный вкус его плова и божественный аромат шурпы. Чугуев стал для него родным, а он — для Чугуева», — написали о погибшем волонтёре в местном паблике.

Имам мусульманской общины Северодонецка Тимур Беридзе рассказал, что во время обстрелов Сардор Хакимов находился в подвальном помещении, где делал заготовку для плова.

Мансур Хакимов, брат погибшего, сообщил, что в 2002 году прибыл в Луганскую область для учёбы, а через два года пригласил своего брата, чтобы работать в открытом парфюмерно-галантерейном магазине. Мансур продолжил работать в магазине, а Сардор решил стать поваром. Почти 20 лет они работали в Украине.

«Мы не уезжали, потому что Луганск и Чугуев хорошо относились к нам. Ещё ни разу к нам не подходили и не говорили: „Ты узбек, возвращайся на родину“», — заявил Мансур Хакимов в интервью радио «Озодлик».

После начала войны братья отправили свои семьи в Узбекистан, а сами остались, чтобы заниматься благотворительностью и бесплатно раздавать плов жителям Чугуева за свой счёт.

Минобороны России сообщало 25 июля, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. По данным ведомства, были поражены ряд командно-наблюдательных пунктов, в том числе в Чугуеве Харьковской области.





Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что часть ракет, выпущенных российскими военными, попала по дому культуры, где находились волонтёры, Сардор и Мансур Хакимовы, и школе.

Мансур Хакимов рассказал, что в здании находились семь волонтёров. «Когда я открыл глаза, вокруг было темно и пыльно. Я оказался между двумя бетонными [плитами]. Я начал кричать на русском: „Кто-то жив? Отзовитесь“. Никто не отозвался. Телефон был рядом, я позвонил своим знакомым и сообщил, что нахожусь под завалами. Попросил их позвонить в МЧС и спасти меня, моего брата и других», — заявил он.

Сотрудники МЧС Украины вытаскивали Мансура Хакимова из-под завалов в течение пяти часов, но его брат не выжил. Он заявил, что намерен продолжить дело Сардора и Виктории Мишариной (волонтёр, которая также погибла при обстреле), чтобы «на небесах они радовались».

Сардор Хакимов родом из города Асака Андижанской области. Он отец четырёх детей. В Чугуеве жил после 2014 года, приехал из Северодонецка Луганской области.

«Очень жаль, что с ним такое случилось. Мне до сих пор не верится. Он был всегда спокойным человеком. Не бросал людей в беде, он честен. Если что сказал, то делал. Он задумчивый человек и в то же время улыбчивый, доброжелательный и ответственный. А ещё он вкусно готовил, особенно плов», — говорит знакомая погибшего Алёна Норман.

С первых дней войны Сардор Хакимов стал руководить волонтёрской кухней из 15 человек. В огромных казанах по 120 и 180 литров он каждый день готовил бесплатные обеды для нуждающихся чугуевчан, беженцев и жителей окрестных населённых пунктов.

«Я с ним знакома очень давно. Он тогда торговал на рынке восточными специями. Человеком был замечательным. Добрый, отзывчивый, всегда в хорошем настроении, а если у кого настроение пропадало, он всегда знал, как человека подбодрить. Деток очень любил. Когда встречала его где-то в городе, невозможно было пройти мимо молча. Всегда помогал людям. У меня до сих пор не укладывается в голове, что его среди нас уже нет. До последнего ждала весточки, что он жив», — говорит ещё одна знакомая погибшего Юлия Бочарова.

«Газета.uz» направила запросы в МИД Узбекистана и посольство в Киеве, но пока не получила ответы.