Видеорецепт: киш с овощами
Овощной киш — настоящий праздник красок: красный перец, жёлтая сладкая кукуруза, зелёная брокколи и аппетитное золотистое тесто.
Аджапсандали
Аджапсандали — одно из самых известных блюд кавказской кухни. Готовится из баклажанов, болгарского перца, лука и помидоров.
Овощное соте
Красивое и яркое овощное соте. Набор овощей можно подобрать по своему вкусу.
Рататуй по-турецки
Рататуй с фаршем — это более сытный вариант привычного блюда.
Овощная запеканка «Улитка» с курицей
Лёгкая в приготовлении сочная и ароматная запеканка из курицы, сыра и овощей.
Курица с овощами на шпажках
Шашлычки на шпажках с курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром или как самостоятельное блюдо.
Лапша вок с курицей и овощами
Быстрое и вкусное блюдо — лапша вок с курицей и овощами.
Тёплый овощной салат
Тёплый салат с курицей и овощами — удачный вариант полноценного приёма пищи.