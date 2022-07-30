Видеорецепт: киш с овощами





Овощной киш — настоящий праздник красок: красный перец, жёлтая сладкая кукуруза, зелёная брокколи и аппетитное золотистое тесто.

Аджапсандали





Аджапсандали — одно из самых известных блюд кавказской кухни. Готовится из баклажанов, болгарского перца, лука и помидоров.

Овощное соте





Красивое и яркое овощное соте. Набор овощей можно подобрать по своему вкусу.

Рататуй по-турецки





Рататуй с фаршем — это более сытный вариант привычного блюда.

Овощная запеканка «Улитка» с курицей





Лёгкая в приготовлении сочная и ароматная запеканка из курицы, сыра и овощей.

Курица с овощами на шпажках





Шашлычки на шпажках с курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром или как самостоятельное блюдо.

Лапша вок с курицей и овощами





Быстрое и вкусное блюдо — лапша вок с курицей и овощами.

Тёплый овощной салат





Тёплый салат с курицей и овощами — удачный вариант полноценного приёма пищи.