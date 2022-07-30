Университет Шарда в Узбекистане, расположенный в Андижане, был создан в 2019 году в соответствии со специальным указом президента Узбекистана и обязательством Sharda Group предлагать каждому студенту качественное образование.

Это первый офшорный кампус университета Шарда — глобального индийского университета, где обучаются студенты из более 95 стран. С годами университет стал одним из ведущих центров образования, исследований и инноваций в Дели.

Поскольку Узбекистан является развивающейся страной в евразийском регионе, университет Шарда стремится стать первым индийским кампусом в Евразии, обучающим студентов не только из Узбекистана, но и из соседних стран: Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

В университете четыре факультета: фундаментальные науки, инженерно-технологический факультет, факультет менеджмента и факультет гуманитарных наук.

Курсы, предлагаемые университетом:

Бакалавр технологий (компьютерные науки и инженерия). Бакалавр делового администрирования. Бакалавр прикладного английского языка.

За короткий промежуток времени университет Шарда в Узбекистане занял особую нишу с более 400 студентами, которые готовятся к будущим задачам. Студентами руководят ведущие преподаватели — опытные академики и профессионалы отрасли, стремящиеся к академическому превосходству и выполняющие двойную задачу по подготовке студентов к выполнению сложных требований мировой экономики, а также решению проблем, связанных изменениями в ней.

Чтобы дать студентам глобальный доступ, Sharda Group сотрудничает с более 15 университетами и учреждениями по всему миру. В университете действует программа Work and Travel, в рамках которой студенты посещают зарубежные страны. Университет не только занимается распространением качественного образования, но и стремится обеспечить положительный опыт обучения.

Университет создал Центр передового опыта для развития предпринимательства, инвестиций и торговли. В университете также создана ячейка разработки программного обеспечения (SDC), в которой студенты разрабатывают инновационные приложения для различных сфер. Регулярно проводятся мероприятия Industry-connect, на которых именитые спикеры из разных компаний выступают перед студентами университета Шарда и делятся своим опытом.

Университет успешно провел научную олимпиаду совместно с Андижанским областным управлением народного образования и Ферганским областным управлением народного образования. В олимпиаде приняли участие сотни студентов, получивших 100-, 75- и 50-процентные стипендии.

При поступлении в университет Шарда вступительный тест (SUSAT) проводится в онлайн- и офлайн-режиме. Кроме того, учащимся необходимо предъявить международно признанный сертификат о прохождении теста на знание английского языка или явиться на личное собеседование (PI).

Получить дополнительную информацию можно на сайте университета Шарда.

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