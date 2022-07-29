В дошкольной образовательной организации №1 в Шахрисабзе в Кашкадарье 28 июля произошёл несчастный случай, в результате которого погибла восьмилетняя девочка, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

В этот день С. Х. пришла со своей младшей сестрёнкой А. Х. в детский сад. Мать попросила разрешения оставить в саду и старшую дочку, воспитательница согласилась.

Во время дневного сна девочки вышли в туалет. Пока старшая была в уборной, младшая девочка играла с дверью, открывая и закрывая её. В результате дверное стекло разбилось, и осколки сильно ранили старшую сестру.

Медсестра, работающая в саду, оказала девочке первую медицинскую помощь, однако раны оказались глубокими, и девочка скончалась.

Прокуратура города Шахрисабза проводит следственные мероприятия.