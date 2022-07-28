По инициативе и под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева осуществляются широкомасштабные реформы во всех сферах жизни государства и общества, в том числе в сфере экономики и финансов. Это создает благоприятные условия для быстрого роста страхового рынка.

Активно участвуя в развитии отрасли страхования, компания «Узбекинвест» продемонстрировала устойчивую динамику развития и стабильный рост основных показателей бизнеса. По итогам первого полугодия 2022 года компания «Узбекинвест» обеспечила валовый сбор страховых премий в размере 240 млрд сумов, продемонстрировав рост объемов на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Национальным экспортерам товаров и услуг была предоставлена страховая защита в размере 1,1 млрд долларов США, что составило 29% от объема несырьевого экспорта Узбекистана.

В течение первого полугодия 2022 года продолжилось динамичное и устойчивое развитие страховых операций на международных рынках страхования и перестрахования. Обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 149,6 млрд сумов, в эквиваленте — 13,8 млн долларов, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2021 года. При этом доля экспорта страховых услуг в страховом портфеле компании составила 62%.

В этом направлении компания сотрудничает с одними из ведущих международных транснациональных страховых и перестраховочных компаний и страховых брокеров, такими как Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Южная Корея), Marsh (США), AON и UIB (Великобритания) и другими ключевыми игроками глобального страхового рынка.

Таким образом «Узбекинвест» за последние годы стал активным, признанным и авторитетным участником международного рынка страхования.

Компанией обеспечен сбор страховых премий в корпоративном сегменте в размере 49,5 млрд сумов с ростом в 136% по отношению к итогам первого полугодия 2021 года, заключено более 32 тысяч договоров с юридическими лицами.

В сегменте страхования физических лиц обеспечен сбор страховых премий в размере 26,7 млрд сумов, заключено более 359 тысяч договоров.

По итогам июня доля электронных полисов (E-полис) в структуре розничных продаж составила 45%. Важнейшую роль в этом сыграла развитая региональная сеть компании, состоящая из 14 филиалов и 209 страховых отделений.

В течение первого полугодия 2022 года обеспечена выплата страховых возмещений в размере 33,9 млрд сумов, при этом страховые возмещения национальным экспортерам составили 2,5 млрд сумов.

Наблюдается значительный рост производительности труда сотрудников компании — она увеличилась на 183%. По итогам первого полугодия 2022 года на одного сотрудника приходится 416,5 млн сумов страховых премий, в то время как по итогам первого полугодия 2021 года этот показатель составил 227,2 млн сумов.

Вместе с этим обеспечено сокращение расходов компании до 97% по отношению к 2021 году.

21 мая на IV ежегодном бизнес-форуме Мakon Marketing Forum, организованном Маркетинговой ассоциацией Узбекистана, компания «Узбекинвест» была удостоена награды «Бренд года». Также компании была присуждена номинация «Лидер страхового рынка».

В марте 2022 года в очередной раз был подтвержден международный кредитный рейтинг компании на уровне «bb» с прогнозом «Стабильный» от A.M. Best Company (США). «Узбекинвест» при этом стал обладателем наиболее высокого рейтинга и первой организацией Узбекистана, получившей международный рейтинг от данного агентства.

В мае 14 лучших руководителей отделений районного звена прошли курсы повышения квалификации в университете Западной Богемии в Праге (Чехия). Также в июле 15 руководителей областных филиалов были направлены на курсы повышения квалификации и обмен опытом в компанию Korean Reinsurance Company, входящую в десятку крупнейших перестраховщиков мира по версии агентства A.M. Best Company, в Сеул (Южная Корея).

В соответствии с задачами, определенными президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, страховая компания «Узбекинвест» во втором полугодии 2022 года продолжит реализацию государственной политики по развитию экспортного потенциала республики и всесторонней поддержке национальных экспортеров товаров, работ и услуг. Вместе с этим получит продолжение реализация мероприятий по страхованию инвесторов и инвестиционных проектов, в том числе на территориях свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон.

Приоритетным направлением является кардинальное расширение работы в махаллях и населенных пунктах Узбекистана по системе «махаллабай». В рамках обеспечения страховой защитой сельского и городского населения компанией проводится активная разъяснительная работа. К развитию продаж страховых продуктов привлекаются новые страховые агенты из числа молодежи.

Также будет продолжена работа по кардинальному переходу к цифровизации бизнес-процессов компании:

внедрение биометрической информационной системы обслуживания клиентов — Face ID;

увеличение продуктовой линейки электронных полисов, в том числе для сегмента корпоративных клиентов;

доведение доли электронных полисов (E-полис) в структуре розничных продаж до 90% к концу 2022 года;

разработка интерактивной системы онлайн-подачи заявлений по выплате страховых возмещений;

улучшение инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности.

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