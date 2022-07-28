«Асакабанк» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о подготовке к приватизации.

Документ подписан в рамках исполнения указа президента Узбекистана от 12 мая 2020 года № УП-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы». Согласно ему АО «Асакабанк» проводит активную работу с Европейским банком реконструкции и развития, направленную на трансформацию своей деятельности и приватизацию.

Ключевыми условиями соглашения, обязательными к исполнению со стороны АО «Асакабанк» и его акционеров являются:

интенсивное проведение мероприятий по оздоровлению неэффективных кредитов в соответствии с индивидуальными планами восстановления, при этом не допускается увеличение портфеля некоммерческих кредитов;

коммерциализация банка посредством реализации мер по институциональной трансформации;

предоставление полной автономии АО «Асакабанк» в принятии решений на основе передового мирового опыта в течение всего периода деятельности, начиная с даты подписания соглашения;

осуществление реформ в области корпоративного управления для обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета и профильных комитетов;

разработка и утверждение плана поэтапного отказа от финансирования кредитов банка, несовместимых с экологической и социальной политикой ЕБРР.

Выполнение условий соглашения и предполагаемое вхождение ЕБРР в число акционеров позволит банку привлечь высококвалифицированных специалистов с передовым международным опытом, внедрить мировые практики, повысить конкурентоспособность, а также получить доступ к глобальным финансовым рынкам.

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