Великобритания расширила список лиц, в отношении которых введены санкции в ответ на вторжение России в Украину, сообщило британское правительство.

В этот раз в санкционный перечень вошли Сарвар и Санжар Исмаиловы — племянники российского миллиардера Алишера Усманова, 29 губернаторов и министр юстиции России Константин Чуйченко, а также его заместитель Олег Свириденко, который, в числе прочего, отвечает в министерстве за реестр «иностранных агентов». Всего список пополнили 42 человека.

По данным британского правительства, Сарвар и Санжар Исмаиловы «имеют значительные интересы в Великобритании, считается, что они владеют домами в «элитных» Хайгейт (зеленый жилой район со зданиями XVIII века) и Хэмпстед-Хит (лесопарковая зона на севере Лондона), которые считаются одними из самых дорогих районов Лондона.

Они являются сыновьями Гульбахор Исмаиловой (сестры Алишера Усманова), которая родилась в Узбекистане и имеет гражданство России. Она попала под британские санкции в апреле.

Сарвар Исмаилов также указан бывшим директором футбольного клуба «Эвертон», принадлежащего бизнес-партнеру Алишера Усманова Фархаду Мошири.

Активы братьев в Великобритании заморожены, говорится в сообщении.