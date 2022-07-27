В июне-июле сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана совместно с «Узнефтегазинспекцией» и «Узтрансгаз» выявили ряд нарушений в использовании природного газа со стороны газонаполнительных станций (АГНКС), сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Все выявленные нарушения связаны с незаконным внешним воздействием на показатели средств измерений природного газа.

Сумма незаконного использования природного газа составляет:

на трёх АГНКС Бухарской области — 2,2 млрд сумов;

на двух АГНКС Самаркандской области — 3,3 млрд сумов;

на пяти АГНКС Сырдарьинской области — 3,6 млрд сумов;

на 17 АГНКС Джизакской области — 31,3 млрд сумов;

на одной АГНКС Кашкадарьинской области — 2,2 млрд сумов.

«Исходя из расчётов, сумма ущерба, нанесённого данными предприятиями, составляет 41 млрд сумов, что соответствует месячному потреблению 209 тысяч домохозяйств, использующих природный газ», — говорится в сообщении.