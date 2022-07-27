Сегодня все отрасли развиваются в соответствии с реформами, проводимыми в Узбекистане. В результате масштабных трансформационных процессов, проведенных АKБ «Агробанк», была создана целая экосистема банка. В результате этого объем услуг увеличился, а качество вышло на новый уровень.

Банком проводится активная работа в развитии сельского хозяйства с внедрением научных исследований. В соответствии с постановлением президента Узбекистана от 16 декабря 2021 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования приусадебных земель и финансовой поддержке предпринимательских инициатив населения» начата широкомасштабная работа в банке.





В частности, с 1 апреля запущена онлайн-платформа AgroZamin O’zimizniki для создания комфортных условий для землевладельцев.

С помощью платформы землевладельцы могут продавать свою продукцию онлайн, покупать семена, саженцы, минеральные удобрения, получать полезную информацию из видеогидов, а также онлайн-консультации. С помощью платформы можно заказывать товары и услуги онлайн в Агроцентры.

Помимо этого, для оказания услуг землевладельцам, дехканам, фермерским хозяйствам и представителям других отраслей сельского хозяйства по Узбекистану будут созданы дополнительные Агроцентры по принципу «единого окна».





23 июля АКБ «Агробанк» организовал пресс-тур в Ферганскую область с участием представителей СМИ для ознакомления с деятельностью Агроцентров региона.

В ходе мероприятия участники смогли посетить Агроцентры, расположенные в Ферганской области, и на месте ознакомиться с услугами, предоставляемыми этими центрами.

С помощью этих центров землевладельцам, фермерам и другим производителям сельхозпродукции предоставляются все виды услуг в системе, охватывающей цепочку от обработки почвы до изготовления готовой продукции.





В Агроцентрах предоставляются:

консультационные услуги агрономов, ветеринаров, специалистов защиты растений, обслуживания мобильных групп, капельного орошения, птицеводства, кролиководства, садоводства и виноградарства;

услуги по предоставлению техники, поставке минеральных и искусственных удобрений, а также транспортные услуги.

Также в Агроцентрах будет налажена система закупки, переработки и реализации культивируемой продукции.





В ходе пресс-тура представители СМИ ознакомились с условиями и возможностями, созданными в «Агроцентрах», и получили развернутые ответы от специалистов отрасли.

Скачать приложение AgroZamin O’zimizniki можно для Android и iOS.

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