В Главном управлении туризма и спорта Сырдарьинской области выявлен случай хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.
В декабре 2021 года должностные лица управления заключили 31 договор с 7 фирмами о приобретении 24 наименований спортивного инвентаря (всего 2612 единиц) почти на 2 млрд сумов.
В ходе следствия выяснилось, что купля-продажа спортивного инвентаря была осуществлена по искусственно завышенным ценам.
Согласно заключению товароведческой экспертизы, проведённой по инициативе управления СГБ по Сырдарье, инвентарь общей средней рыночной стоимостью в 720,3 млн сумов был приобретён более чем за 1,9 млрд сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведётся следствие.
Valery
Наверное эти сырдарьинцы очень сильно любят родину