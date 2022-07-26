В Главном управлении туризма и спорта Сырдарьинской области выявлен случай хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В декабре 2021 года должностные лица управления заключили 31 договор с 7 фирмами о приобретении 24 наименований спортивного инвентаря (всего 2612 единиц) почти на 2 млрд сумов.

В ходе следствия выяснилось, что купля-продажа спортивного инвентаря была осуществлена по искусственно завышенным ценам.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, проведённой по инициативе управления СГБ по Сырдарье, инвентарь общей средней рыночной стоимостью в 720,3 млн сумов был приобретён более чем за 1,9 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведётся следствие.