Сообщение о том, что неподалеку от Нукуса были найдены мертвыми более 100 собак и кошек, опубликованное 20 июля, прокомментировали Комитет по экологии и охране окружающей среды и прокуратура Каракалпакстана.

Напомним, жители Нукуса направили в прокуратуру республики заявление, в котором говорится о массовом жестоком убийстве животных. Зоозащитники сообщили, что 22−23 июня с территории службы отлова Нукуса пропало около 150 собак. По словам волонтёров, которые приходят кормить и поить животных, сотрудники отлова объяснили исчезновение собак тем, что их якобы выпустили за городом. 7 июля в яме на мусорном полигоне в окрестностях Нукуса было обнаружено более 100 убитых собак и кошек. У животных были перевязаны проволокой морды и лапы, на телах имелись многочисленные раны.

21 июля, как писала «Газета.uz», представители прокуратуры и Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана вместе с волонтёрами посетили полигон, чтобы осмотреть яму. Однако она оказалась закопанной. По следам было видно, что работы велись накануне или ночью. Хокимият Нукуса в этот день заявил, что полигон не относится к городу, хотя именно туда из города вывозятся отходы.

25 июля заявление о ситуации сделал Комитет по экологии и охране окружающей среды республики. В нём говорится, что инспекторы комитета П. Низомов и К. Римов были на полигоне, но не обнаружили там никаких тел собак и кошек.

Однако они установили, что сотрудники управления благоустройства Нукуса незаконно закопали в не предусмотренном для этого месте тела собак и кошек вдоль дороги А-380 «Нукус-Турткуль» в 12−15 км от города. Количество тел комитет не назвал.

«У ответственных лиц, действовавших в нарушение закона, взяты объяснительные письма, оформлены необходимые документы, которые представлены в прокуратуру Республики Каракалпакстан», — говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что «тела более 100 собак и кошек не найдены на полигоне рядом с Нукусом, эти факты являются безосновательными».

26 июля заявление сделала прокуратура Каракалпакстана. В нём говорится: «Специалисты отдела экологии и охраны окружающей среды Нукуса осмотрели место возле города Нукуса, которое считается местом происшествия, и обнаружили трупы шести собак. Однако следов связывания и пыток на телах этих собак выявлено не было, о чем оформлены соответствующие документы. В заявлении говорится, что МВД Каракалпакстана ведёт проверку, а прокуратура республики взяла ситуацию на контроль.

На фотографиях и видеозаписях, сделанных зоозащитниками и опубликованных разными СМИ, отчётливо видно, что тел умерших животных значительно больше, чем шесть. Кроме того, на кадрах видно, что морды и лапы животных перевязаны проволокой.

Прокуратура ссылается на сообщения «в социальных сетях», но не комментирует фотографии и другие факты из обращения зоозащитников. В письме описываются жестокие методы работы службы отлова, а также говорится об угрозах применения насилия, которые получают некоторые волонтёры со стороны сотрудников службы отлова. Зоозащитники просили прокуратуру дать правовую оценку действиям работников отдела по отлову и наказать виновных в жестоком обращении с животными, а также за оскорбления и угрозы.