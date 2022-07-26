Сообщение о том, что неподалеку от Нукуса были найдены мертвыми более 100 собак и кошек, опубликованное 20 июля, прокомментировали Комитет по экологии и охране окружающей среды и прокуратура Каракалпакстана.
Напомним, жители Нукуса направили в прокуратуру республики заявление, в котором говорится о массовом жестоком убийстве животных. Зоозащитники сообщили, что 22−23 июня с территории службы отлова Нукуса пропало около 150 собак. По словам волонтёров, которые приходят кормить и поить животных, сотрудники отлова объяснили исчезновение собак тем, что их якобы выпустили за городом. 7 июля в яме на мусорном полигоне в окрестностях Нукуса было обнаружено более 100 убитых собак и кошек. У животных были перевязаны проволокой морды и лапы, на телах имелись многочисленные раны.
21 июля, как писала «Газета.uz», представители прокуратуры и Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана вместе с волонтёрами посетили полигон, чтобы осмотреть яму. Однако она оказалась закопанной. По следам было видно, что работы велись накануне или ночью. Хокимият Нукуса в этот день заявил, что полигон не относится к городу, хотя именно туда из города вывозятся отходы.
25 июля заявление о ситуации сделал Комитет по экологии и охране окружающей среды республики. В нём говорится, что инспекторы комитета П. Низомов и К. Римов были на полигоне, но не обнаружили там никаких тел собак и кошек.
Однако они установили, что сотрудники управления благоустройства Нукуса незаконно закопали в не предусмотренном для этого месте тела собак и кошек вдоль дороги А-380 «Нукус-Турткуль» в 12−15 км от города. Количество тел комитет не назвал.
«У ответственных лиц, действовавших в нарушение закона, взяты объяснительные письма, оформлены необходимые документы, которые представлены в прокуратуру Республики Каракалпакстан», — говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что «тела более 100 собак и кошек не найдены на полигоне рядом с Нукусом, эти факты являются безосновательными».
26 июля заявление сделала прокуратура Каракалпакстана. В нём говорится: «Специалисты отдела экологии и охраны окружающей среды Нукуса осмотрели место возле города Нукуса, которое считается местом происшествия, и обнаружили трупы шести собак. Однако следов связывания и пыток на телах этих собак выявлено не было, о чем оформлены соответствующие документы. В заявлении говорится, что МВД Каракалпакстана ведёт проверку, а прокуратура республики взяла ситуацию на контроль.
На фотографиях и видеозаписях, сделанных зоозащитниками и опубликованных разными СМИ, отчётливо видно, что тел умерших животных значительно больше, чем шесть. Кроме того, на кадрах видно, что морды и лапы животных перевязаны проволокой.
Прокуратура ссылается на сообщения «в социальных сетях», но не комментирует фотографии и другие факты из обращения зоозащитников. В письме описываются жестокие методы работы службы отлова, а также говорится об угрозах применения насилия, которые получают некоторые волонтёры со стороны сотрудников службы отлова. Зоозащитники просили прокуратуру дать правовую оценку действиям работников отдела по отлову и наказать виновных в жестоком обращении с животными, а также за оскорбления и угрозы.
Алишер Раджапов
Нет тела — нет дела
Патаграпия — паташох (фотошоп)
Дело — закрыть.
примерно так вкратце)
Джамна
Больше веры волонтёрам, конечно. Люди, у вас каменные сердца.
Abdulaziz Komilov
Ну вот кому верить, даже не знаю.. Ведь с одной стороны самая лучшая и честная в мире Прокуратура, которому все верят, а с другой стороны какие-то волонтеры (даже погонов нет, неудачники), еще снимки какие-то показывают, явно подделка же. Ну разве были у нас такие жестокие обращения и зверские убийства животных? Видимо это иностранные силы пытаюстся раскачать лодку, помешать нашему спокойствию и миру. Всех найти и наказать!
П.С если вдруг кто не понял — сарказм.
Abush Satimov
Я что то никак не пойму. Вот она фотография где трупы животных со всеми описанными жестокостями, есть свидетельство женщины. Зачем все это отвергать и говорить о каких то 6ти собак? Весь Узбекистан увидел эти фотки. Что вообще происходит? Или за убийством этих несчастных стоит кто то из чиновников?