Хокимият Нукуса в четверг опубликовал сообщение, в котором говорится, что мусорный полигон, где в начале июля в яме было обнаружено более 100 мёртвых собак, расположен не в городе.

В среду Общество защиты животных Mehr va Oqibat сообщило, что получило коллективное заявление от граждан Нукуса о массовом жестоком убийстве животных. Они рассказали, что у мёртвых животных были перевязаны проволокой морды и лапы, а на телах имелись многочисленные раны.





«Управление благоустройства города Нукуса провело изучение данной ситуации и установило, что данная ситуация имела место не в Нукусе», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» выяснила, что полигон, о котором идёт речь, действительно территориально находится в Нукусском районе (карта). Однако, по словам жителей, именно сюда вывозятся отходы из города, он называется Нукусским мусорным полигоном и относится к городу.





В коллективном письме волонтёров-зоозащитников и жителей Нукуса, направленном в прокуратуру города, а также в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и ОЗЖ Mehr va Oqibat, говорится, что 22 июня волонтёр, приехавшая в отдел по отлову безнадзорных животных при управлении благоустройства Нукуса, чтобы покормить и напоить собак, обнаружила, что все клетки пусты.

7 июля она посетила мусорный полигон с целью покормить бездомных собак, обитающих неподалёку. В это время водитель такси обнаружил яму с большим количеством мёртвых собак — около 100 тел. Мужчина сказал, что и раньше ощущал запах разложений в этом месте. Лапы и морды собак были связаны проволокой — именно так, по словам активистов, делают отловщики перед тем, как оглушить собак дубинками или трубами. Тела животных разлагались под солнцем.





В четверг, на следующий день после того, как об убитых собаках написали СМИ, представители прокуратуры и комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана вместе с волонтёрами посетили полигон, чтобы осмотреть яму с трупами собак. Однако, по словам активистов, яма оказалась закопанной, а рядом была вырыта новая. По следам видно, что работы велись накануне или ночью.





Волонтёры с представителями госорганов также посетили управление благоустройства Нукуса, где составили акт о том, что в клетках находятся 39 собак. Защитники намерены вечером пойти кормить животных и убедиться, что они все на месте.

О чём ещё сообщают зоозащитники

В своём письме волонтёры, выражая обеспокоенность ситуацией в отделе по отлову животных, отмечают, что работники отдела «очень жестоко, негуманно обращаются с животными, открыто проявляя к ним ненависть и истязая их петлями из колючей проволоки, протыкая самодельными колющими предметами, избивая дубинами и металлическими трубами, арматурой».

«Для них неважно, здоровое ли это животное или больное, есть ли у него хозяин или нет, — работники проявляют ненависть ко всем животным без разбора… Это зверство происходит прямо на глазах у жителей махаллей, в том числе женщин и несовершеннолетних детей», — отмечают активисты.

После отлова собакам обматывают лапы и пасть проволокой, оглушают дубиной или трубой, некоторых мелких собак закалывают острой пикой и бросают в багажник автомобиля. Оставшихся в живых собак закрывают в клетках, установленных на открытой местности, по 50−60 голов в каждой.

«Собаки в этих клетках содержатся в условиях крайней антисанитарии, без разделения здоровых от больных, явно бездомных от собак с ошейниками. Собакам зимой негде укрыться от ветра и холода на бетонном полу, летом они изнывают от жары… Работники отдела по отлову их не кормят и не дают воду», — говорится в письме.

Многочисленные обращения волонтёров в комитет ветеринарии, хокимият и виртуальную приёмную президента остаются без ответа.

Активисты сообщают о серьёзных угрозах применения насилия со стороны сотрудников службы отлова. Когда после обнаружения ямы с трупами животных одна из волонтёров с матерью приехала в отдел, его работник кричал, оскорблял и угрожал ей: «Ещё раз придёшь сюда, я тебе переломаю руки и ноги». Другой сотрудник также кричал и оскорблял активистов нецензурной бранью. Затем им запретили посещать отдел.

Волонтёры ведут группы в социальных сетях, чтобы найти хозяев питомцев и пристроить безнадзорных животных, «на добровольной основе выполняя обязанности работников отдела по отлову». Таким образом, по их словам, были возвращены хозяевам десятки собак и кошек, отмечают защитники.

Несмотря на это, владельцы домашних собак, когда достоверно известно, что собаку забрали в отдел по отлову, получают грубый отказ в осмотре клеток и ответы, что «собаки здесь нет». При этом в отдельном закрытом помещении в отделе содержатся крупные собаки, которые, как предполагают жители, идут на мясо.

Зоозащитники просят прокуратуру дать правовую оценку действиям или бездействию работников отдела по отлову, наказать работников, виновных в жестоком обращении с животными, в том числе в присутствии детей, а поскольку это происходит систематически, применить в их отношении уголовное наказание.

Они также просят наказать работников за неоднократные оскорбления, умышленное унижение чести и достоинства личности волонтёров, а также неоднократные угрозы применения насилия.

Волонтёры отмечают, что должностные лица хокимията не исполняют постановление Кабинета министров Узбекистана от 8 июля 2011 года «О мерах по совершенствованию деятельности служб, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных» (ПКМ №202). Оно гласит, что основной задачей отдела по отлову является создание специальных мест для временного содержания животных, выловленные собаки независимо от породы должны содержаться в течение пяти дней и могут быть возвращены владельцу в случае обращения, а по истечении этого срока породистые собаки, не имеющие признаков болезни, могут передаваться заинтересованным лицам. Кроме того, постановлением предусмотрено выделение земельных участков и строительство крематориев для сжигания трупов павших животных.