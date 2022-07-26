На прошлой неделе из-за жаркой погоды потребление электроэнергии в Узбекистане достигло исторического максимума, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Если в летний сезон прошлого года среднесуточный показатель потребления электроэнергии по стране составил 224 млн кВт·ч, то 22 июля эта цифра за сутки составила 237 млн кВт·ч, или на 6% больше. Это максимальное значение в текущем году, говорится в сообщении.

В Ташкенте потребление электроэнергии достигло исторического уровня и превысило показатель осенне-зимнего периода, когда спрос на электроэнергию традиционно самый высокий.

22 июля этот показатель составил 27,5 млн кВт·ч, или на 15% больше, чем максимальное ежесуточное потребление в осенне-зимний сезон 2021−2022 года — 24 млн кВт·ч.

«Такой рост потребления, безусловно, вызван строительством новых зданий, пуском производственных предприятий, а также тем, что суточное потребление электроэнергии в некоторых домохозяйствах достигло 1000 кВт·ч, что является больше, чем потребление средним домохозяйством электроэнергии в течение четырёх-пяти месяцев», — отмечается в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщило, что в условиях высоких температур и перенагрева линий электропередачи диспетчеры вынуждены временно отключать отдельные районы и промышленные объекты от электроснабжения, чтобы предотвратить масштабные аварии.