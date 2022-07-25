C 2022/2023 учебного года работа Университета мировой экономики и дипломатии будет трансформирована на основе концепции «Высшее образовательное учреждение

нового поколения — «Смарт Университет». Соответствующее постановление 23 июля подписал президент.

Концепция предусматривает:

организацию академической деятельности университета на основе образовательных технологий научно-аналитической направленности и академической целостности, а также программно-аппаратного комплекса по их обеспечению, в том числе, с внедрением системы антиплагиата;

индивидуализацию образования на основе цифровых технологий обучения в целях развития навыков самостоятельного формирования знаний, системного анализа и творческого мышления у студентов, а также внедрение специальной платформы, включающей цифровые формы учебных программ и их контенты, в том числе учебники, научно-исследовательские работы, статьи, презентации, мультимедийную образовательную продукцию, аудио- и видеозаписи лекций;

разработку индивидуальной образовательной траектории для студентов всех курсов бакалавриата и магистратуры, с учетом обучение на основе последовательности предметов;

перевод фондов информационно-ресурсных центров в электронную форму, подключение к авторитетным мировым базам научных данных, создание электронной базы научно-технических данных, состоящей из контрольных работ, магистерских и докторских диссертаций;

цифровизацию управления учебным и научным процессами, содержательной организации внеурочного времени студентов, а также всего документооборота.

Кроме того, с нового учебного года бренд УМЭД будет популяризироваться «по передовой маркетинговой стратегии» на постоянной основе.

До 2025 года УМЭД должен войти в отраслевые, региональные или тематические рейтинги международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings или Times Higher Education).

Ежегодно УМЭД будет привлекать 10−20 профессоров-преподавателей вузов, включенных в топ-1000 рейтинга международно признанных организаций, к учебному и научному процессам. Кроме того, не менее 10 преподавателей вузов, докторантов и магистрантов ежегодно будут направляться в ведущие зарубежные вузы для прохождения научной стажировки и повышения квалификации, студенты — по программам обмена.

До 1 января 2025 года журнал УМЭД должен быть включен в международную научно-техническую базу данных Scopus.

Университет получил полномочия присваивать своим профессорам и преподавателям учёные звания, а также признавать учёные звания и учёные степени, присвоенные на основании академической независимости, при их приёме на работу.

Также со второго семестра 2022/2023 учебного года будет налажен студенческий обмен между УМЭД, Самаркандским государственным университетом, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским государственным университетом востоковедения, Ташкентским государственным юридическим университетом. Для студентов, изъявивших желание обучаться по программам внутренней академической мобильности, будет организован один семестр обучения по соответствующим образовательным направлениям.

Кроме того, с 2022/2023 учебного года талантливые студенты вуза будут командироваться в дипломатические представительства Узбекистана за рубежом для прохождения производственной практики.

При университете будет создана редакция научного журнала «Международные отношения: политика, экономика, право».