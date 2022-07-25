Интернет-мошенники не дремлют, придумывая все более изощренные схемы для обмана. Эксперты компании Pay Way рассказали, как не попасться в их ловушки в Узбекистане и не потерять деньги.

Pay Way уже всегда предупреждает своих клиентов, чтобы они нигде и никогда не указывали вместе с номером своей платежной карты:

срок действия карты;

код из трех цифр (CVC2 или CVV2) с обратной стороны пластиковой карты;

код из SMS-сообщений.

Эти данные служат защитой от мошенников, и именно они нужны для снятия денег.

Фишинговые сайты государственных услуг

Фишинг — это рыбалка на живца. Фишинговые сайты — это копия реально существующих сайтов с минимальными, почти невидимыми изменениями.

Суть фишинговых сайтов — привлечь внимание, убедить, что это действительно государственный сайт по оказанию денежных выплат гражданам Республики Узбекистан за детей (дополнительные детские пособия) или дополнительным пенсионным начислениям.





Человек, перейдя на сайт, должен заполнить анкету, где указывается фамилия, имя, отчество, место проживания, паспортные данные, зарплата или пенсия, количество людей и детей в семье. Но эти данные совершенно не нужны мошенникам. Они ждут полного доверия сайту.

Следующий шаг этой «рыбалки» — приходит сообщение, что ваша семья подходит для дополнительных детских или пенсионных пособий и теперь нужно указать номер платежной карты, срок действия и трехзначный код на обратной стороне «пластика», куда будут приходить ежемесячные или единоразовые денежные поступления. В итоге никто так и не дождется никаких денежных пособий. Мошенниками нужные данные получены.

Но на этом мошенничество может не закончиться. У них есть личные данные, поэтому рано или поздно может поступить звонок (якобы из банка), во время которого сообщают, что вы ввели данные своей карты на непроверенном сайте и банковская система заблокировала карту, деньги под арестом. Чтобы разблокировать карту, нужно пройти «авторизацию» — продиктовать оператору код из SMS-сообщения. Код снова получен.

Псевдопокупатели в сервисах объявлений

В интернет-сервисах каждый день выставляется большое количество объявлений о продаже вещей, квартир или машин. Мошенники ведут разговор от имени покупателя. Они убеждают, что им очень необходим именно такой товар и они хотят его купить. При это они в данное время не находятся в том же городе, что и вы. И просят внести залог, чтобы вы не продали такой нужный для них товар, который они искали чуть ли не всю свою жизнь. Продавец соглашается.





Вот тут начинается обманная схема. Мошенники просят номер карты, чтобы сделать денежный перевод. Через короткое время от них приходит сообщение, что перевод прошел и нужно зайти по ссылке, чтобы получить его. Переходя по ссылке, нужно ввести номер карты, срок ее действия и код, находящийся на обратной стороне карты, или код из SMS-сообщения. Если отправить эти данные, деньги с карты могу моментально списать.

Беспроцентные онлайн-кредиты

Мошеннические Telegram-каналы прекрасно оформлены и на первый взгляд являются солидными организациями, готовыми помочь нуждающимся в деньгах людям.

Они предоставляют узбекистанцам кредиты от 1 млн до 25 млн сумов без процентов. Но чтобы получить желаемый беспроцентный кредит, нужно пройти регистрацию, где вводится номер карты, срок ее действия и трехзначный код. Таким образом мошенники получают нужные сведения и снимают со счета банковской карты все сбережения.





Поддельные розыгрыши призов

Мошенники от имени известных крупных брендов в Узбекистане на поддельных сайтах пишут пользователям, что те выиграли деньги, и просят предоставить данные платежной карты, чтобы перевести туда денежный приз.

Заработок путем инвестиций

В различных объявлениях предлагается легкий заработок путем инвестиций в криптовалюту, NFT или прочее. Мошенник представляется брокером, инвестором или дилером. В переписке убеждает человека, что его сумма увеличится в два раза, получает нужную сумму, удаляет все переписки и блокирует пользователя.





Псевдопродажа с доставкой товара

Мошенник выступают от имени продавца, рассказывает о ликвидации товара со скидкой 90% и обещает отправить товар почтой или курьером, так как магазин закрыт. Чтобы убедиться, что вы не обманете его, он просит сделать предоплату. После того, как деньги получены, переписка удалена.





Рекомендации для тех, кто попался

Специалисты Pay Way рекомендуют не передавать свои личные данные, данные платежной банковской карты и коды из SMS-сообщений неизвестным каналам, сайтам и людям.

Пока в руках мошенников только номер карты, они ничего с ней сделать не смогут. Как только получены срок действия карты, для Visa и Mastercard — трехзначный код (CVC2 или CVV2) с обратной стороны банковской карты, для узбекских Humo и Uzcard — код из SMS-сообщения, доступ к сбережениям открыт.

Если уже вы стали жертвой мошенничества, нужно сразу обратиться в банк и заблокировать карту, а после стоит перевыпустить ее.

Телефон: (+998) 95−200−01−03.

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