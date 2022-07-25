15 июля на шопинг-авеню Boulevard в Tashkent City торжественно открылся новый ресторан турецкой кухни «Кёшебаши». Гости ресторана отведали изысканные турецкие блюда от шеф-повара в сопровождении живой музыки.





Европейская сеть турецкой кухни «Кёшебаши» славится сохранением уникальных кулинарных традиций Турции. Новый ресторан «Кёшебаши» представил ценности турецкой кухни гостям на шопинг-авеню Boulevard в Tashkent City.





Эффектная подача десертов и мясных блюд, живая музыка и неповторимая восточная атмосфера не оставили равнодушным гостей.





Забронировать столик и получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 95−300−70−70.

Режим работы: с 11:00 до 00:00.

Адрес: Шайхантахурский р-н, ул. Фурката, 1А.

Ориентир: Tashkent City, Boulevard.

Instagram: @kosebasi_uzb

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