Абдувоитжон Хусейнович Гафуров назначен исполняющим обязанности директора Республиканского центра скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По профессии 41-летний Абдувоитжон Гафуров — экономист и инженер-программист.

За свою карьеру он работал в ряде предприятий частного сектора на руководящих должностях, таких как технический, исполнительный и генеральный директор, отмечается в сообщении.

В Минздраве напомнили, что Республиканский центр скорой медицинской помощи и 14 его региональных филиалов были созданы на базе службы скорой медицинской помощи постановлением президента от 16 июня.

Этим же документом было предусмотрено предусмотрено создание единой электронной автоматизированной системы управления экстренной медицинской помощью и функционирование единых колл-центров в структуре центра, а также полное обеспечение автомобилей скорой медицинской помощи средствами радиосвязи и GPS-трекерами, а бригады скорой помощи — планшетами.