Окрошка
Классический вариант окрошки с варёной колбасой, на кефире с минеральной водой.
Кук-си
Кукси — это любимое многими в нашем регионе блюдо, хит летнего сезона.
Свекольный суп
Холодный свекольный суп — идеальный вариант для лёгкого обеда или ужина.
Гаспачо
Гаспачо — средиземноморский холодный томатный суп.
Гужа
Узбекский летний суп из злаков — освежающая и полезная гужа.
«Чалоп»
Чалоп очень похож на русскую окрошку. В классическом рецепте нет яблока и куриной грудки, но советуем попробовать именно такой вариант.
«Таратор»
Таратор — холодный болгарский суп, похожий на окрошку, но с меньшими количеством ингредиентов.