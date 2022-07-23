Окрошка





Классический вариант окрошки с варёной колбасой, на кефире с минеральной водой.

Кук-си





Кукси — это любимое многими в нашем регионе блюдо, хит летнего сезона.

Свекольный суп





Холодный свекольный суп — идеальный вариант для лёгкого обеда или ужина.

Гаспачо





Гаспачо — средиземноморский холодный томатный суп.

Гужа





Узбекский летний суп из злаков — освежающая и полезная гужа.

«Чалоп»





Чалоп очень похож на русскую окрошку. В классическом рецепте нет яблока и куриной грудки, но советуем попробовать именно такой вариант.

«Таратор»





Таратор — холодный болгарский суп, похожий на окрошку, но с меньшими количеством ингредиентов.